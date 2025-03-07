現實版冰原歷險記？科學家培育長毛鼠成功 計劃復活「長毛象」

美國德州生物科技公司Colossal Biosciences周二（4日）宣布，其科學家成功培植帶有長毛象基因特徵的長毛鼠（Woolly Mouse）。

Colossal Biosciences公司稱，他們成功地對小鼠胚胎進行基因編輯，創造出具有長而厚毛的「長毛鼠」，這一研究旨在模仿已滅絕的長毛象特徵，探討其在寒冷環境中的生存能力。

長毛象在約4000年前滅絕，曾經生活在歐亞和北美的冰雪苔原上。Colossal Biosciences自2021年以來一直致力於復活長毛象和渡渡鳥等滅絕物種，通過研究古代DNA來識別滅絕動物的關鍵特徵，希望將這些特徵基因工程化到現存動物中。

這次研究的核心是同時編輯小鼠胚胎中的七個基因，以獲得類似長毛象的毛髮和脂肪代謝特徵。研究人員指，這些基因變異已經存在於某些現生小鼠中，但他們將其整合到單一小鼠中，以模擬長毛象的冷耐受性。

Colossal Biosciences首席科學家Beth Shapiro表示，這一過程的成功將為未來對亞洲象胚胎的編輯鋪平道路，因為亞洲象是長毛象的最近親。然而，由於亞洲象是瀕危物種，在實施這一計劃之前，仍需經過許多法律程序。

雖然獨立專家對「復活滅絕物種」的想法持懷疑態度，但Colossal Biosciences希望這一精確基因編輯技術能在保護和動物農業等領域發揮更大的作用。此項研究的成果尚未經過同行審閱，但在科學界引發廣泛的關注和討論。

Someone is spreading fast in the feed. Wait…did you say feed? Here’s an adorable close-up of our woolly mouse. ‘Cause we can 💁‍♀️



For a more in-depth look at the Colossal woolly mouse, and how he was engineered to have phenotypes similar to a woolly mammoth, check out our post,… pic.twitter.com/21bWhqbcDd — Colossal Biosciences® (@colossal) 2025年3月5日

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文章授權轉載自《香港01》