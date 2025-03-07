快訊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

聽新聞
0:00 / 0:00

加國前奧運滑雪選手涉販毒 淪FBI十大通緝要犯！懸賞金高達3.3億

中央社／ 洛杉磯6日綜合外電報導
加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁因涉嫌經營跨國販毒集團，並策劃多起與毒品集團相關的謀殺案，目前正被通緝，懸賞金高達1000萬美元。 美聯社
加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁因涉嫌經營跨國販毒集團，並策劃多起與毒品集團相關的謀殺案，目前正被通緝，懸賞金高達1000萬美元。 美聯社

加拿大奧運單板滑雪選手韋丁（Ryan Wedding）因涉嫌經營跨國販毒集團，並策劃多起與毒品集團相關的謀殺案，目前正被通緝，懸賞金高達1000萬美元（新台幣3.3億元）。

美聯社報導，美國聯邦調查局（FBI）今天將43歲的韋丁列入10大通緝要犯名單，並宣布美國國務院提供1000萬美元懸賞金。

FBI洛杉磯分局助理局長戴維斯（Akil Davis）說：「韋丁曾經在奧運場上滑雪飛馳，如今卻在美國各大城市及他的故鄉加拿大街頭販賣古柯鹼。他涉嫌謀殺競爭對手，使得韋丁成為一個非常危險的人。」

根據FBI的資料，韋丁的化名包括「老大」（ElJefe）、「全民公敵」（Public Enemy）等。

韋丁去年6月被控犯有謀殺與毒品相關罪行。去年9月的起訴書追加指控，這份起訴書指出韋丁與其他人共同策劃每年運送約60噸古柯鹼，並利用長途卡車在哥倫比亞、墨西哥、南加州和加拿大之間運送毒品。

FBI去年10月宣布起訴時表示，有12人因涉及此案被捕。

根據官員和聯邦法院的文件，美國當局指控該集團為了報復毒品被偷，在加拿大殺害一個家庭的2名成員，當地官員表示這是一起誤認身分的案件，此外另有2人遭謀殺。

韋丁曾在2002年奧運平行大曲道比賽中名列第24。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

FBI 加拿大 奧運 毒品 美國 販毒 通緝

延伸閱讀

巴黎奧運獎牌氧化剝落「像經歷過戰爭」220枚申請換新

加拿大安省報復川普 輸美電力徵稅25%衝擊紐約等3州

海外vs.本地製造 加品牌露露樂檬、加拿大鵝關稅戰境遇不同

竹聯幫販毒成員被捕 情侶手下續販毒牟利難逃查緝

相關新聞

日本最後的春畫：明治現代社會的情愛與江戶美學

2025年最新大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》熱播後，日本傳統藝術中，令全球觀者沈醉的浮世繪又再次引起討論。在這種與江戶時代俗民文化緊密相連的創作形式中，「春畫」勢必是令人印象深刻的主題之一。不過進入明治時代以後，先有新政府將其視為猥褻物的查禁政策，後有攝影術等「新媒體」攻佔市場，傳統版畫風格的春畫慢慢走向式微。有趣的是，在發展終期的明治與大正時代，春畫作品卻也描繪了當時新出現的各種現代性角色。現今看來，江戶風情的藝術形式，配上當代仍持續存在的社會角色與情境，反倒令人感到新奇，本文也將淺談當時常見的數種人物，例如軍人、看護婦與學生等等，探索這在20世紀前後，最後的春畫創作。

加國前奧運滑雪選手涉販毒 淪FBI十大通緝要犯！懸賞金高達3.3億

加拿大前奧運單板滑雪選手韋丁（Ryan Wedding）因涉嫌經營跨國販毒集團，並策劃多起與毒品集團相關的謀殺案，目前正...

15歲少女罹罕病無陰道口…幫男友口交卻離奇懷孕 醫生揭驚人巧合

沒有在陰道性交也可懷孕？非洲國家賴索托（Lesotho）1名15歲少女因患有罕見疾病，天生沒有陰道口...

離譜！包機竟遭無情丟包 170人到機場才知飛機早飛走

菲律賓馬尼拉機場近日發生一起離譜丟包事件，由南韓濟州往返菲律賓間的菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）包機，竟未發現旅客無人上機，直接出發，使將近170名旅客慘遭丟包於馬尼拉機場。

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

南華早報報導，一名日本男子因偷竊並複製陌生女子住家鑰匙，闖入受害者家中看電視，結果忘記時間。受害人回家發現異常，報警逮捕...

月底救星！日本拉麵價格漲破「千元之壁」 無配料款變新寵兒

日圓匯率低讓台灣人偏愛赴日旅遊，血拚不手軟，但對日本人而言，物價節節攀升，連平價拉麵都紛紛突破1000日圓的門檻（約新台幣225元），讓小資族愈活愈艱難，也因此，近來一種「無配料拉麵」稍稍竄起，成為新

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。