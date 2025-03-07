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15歲少女罹罕病無陰道口…幫男友口交卻離奇懷孕 醫生揭驚人巧合

香港01／ 撰文：布萊恩
懷孕示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
懷孕示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

【罕見病】沒有在陰道性交也可懷孕非洲國家賴索托（Lesotho）1名15歲少女因患有罕見疾病，天生沒有陰道口，只幫過男朋友「口交」，但因腹痛求診時發現竟然懷孕。

少女感到難以置信，醫生拆解原因，相信是少女幫男朋友「口交」吞下精子時，前男友看到暴怒並持刀襲擊她，精子透過傷口從胃部進入生殖器官，導致她懷有身孕。由於少女沒有陰道口，醫生要透過「剖腹」接生，所幸誕下1名重6.2磅的健康男嬰。

少女患罕見病 天生沒有陰道口

綜合外媒報導，這宗案例於1988年發表在《British Journal of Obstetrics & Gynaecology》（英國婦產科雜誌）。該名南非15歲少女天生沒有陰道口，是罕見缺陷，只有4,000至1萬名新生女嬰會患上此病。理論上若不透過體外受精（IVF）等技術，患者不可能懷孕，然而現實往往超出想像。

腹痛求醫發現已懷孕9個月

當時少女因嚴重間歇性腹痛求醫，本以為是闌尾破裂，但檢查發現已懷有9個月身孕，腹痛其實是分娩陣痛。不過由於少女天生沒有陰道口，沒有進行過陰道插入式性交，少女不相信自己懷孕。

曾幫男友口交吞精子　醫生拆解關鍵

醫生了解到，9個月前少女幫男朋友「口交」後不久因腹部受刀傷入院治療，當時少女向護士透露，其前男友發現她幫新男友「口交」，暴怒以刀襲擊她，形容是1場「小型戰爭」。醫生估計，少女幫新男友「口交」吞下精子時腹部被刀傷，精子經傷口從胃部進入生殖器官，導致意外懷孕。

不過令醫生更驚訝的是，胃酸通常足夠殺死精子，使其無法令卵子受精，相信最合理解釋為少女遇襲時胃裡沒有食物，降低了胃中酸度，精子得以存活，穿過傷口處抵達子宮，令卵子受精。

由於沒有陰道口，少女要透過「剖腹」分娩，所幸誕下1名重6.2磅的健康男嬰。

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文章授權轉載自《香港01》

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