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離譜！包機竟遭無情丟包 170人到機場才知飛機早飛走

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓馬尼拉機場近日發生一起離譜丟包事件。示意圖／ingimage
菲律賓馬尼拉機場近日發生一起離譜丟包事件。示意圖／ingimage

菲律賓馬尼拉機場近日發生一起離譜丟包事件，由南韓濟州往返菲律賓的菲律賓皇家航空（Royal Air Philippines）包機，竟未發現旅客無人上機，直接出發，使將近170名旅客慘遭丟包於馬尼拉機場。

根據「朝鮮日報」報導，濟州觀光公社於5日指出，這架包機原先預計於馬尼拉當地時間3日下午4時30分前往南韓濟州，沒想到當日下午12點30分，班機竟在毫無乘客的情況下起飛。

據了解，共有170名旅客計劃搭乘這班包機，且大部分為濟州島居民。他們上個月28日搭乘這趟班機，來馬尼拉開啟4天3夜的旅程，不過在前往機場返家之際，旅行社卻接到包機已經起飛的消息，於是緊急將遊客安置於飯店，另安排替代航班。 

這起人為疏失疑似是南韓旅行社、菲律賓當地旅行社以及航空公司，三方間溝通不良，才導致損害旅客權益，且未在當日立即安排替代航班，導致旅客被迫受困於當地2天，影響後續個人行程。

南韓 機場 菲律賓 馬尼拉

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