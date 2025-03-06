美男搶Tiffany價值2500萬元鑽石耳環 被捕吞下肚後悔了：應丟出窗外

美國一名男子日前到佛州奧蘭多的知名珠寶店蒂芙尼（Tiffany & Co.）逛街時，搶走兩副鑽石耳環，總價值近77萬美元（約新台幣2500萬元） ，他為躲避警方追捕，竟把耳環一口氣吞進肚子裡，但警方用X光掃描他的胃部後，當場現形，目前男子被指控犯下2項重罪。

來自德州的32歲男子吉爾德（Jaythan Lawrence Gilder），上月26日前往奧蘭多一家蒂芙尼商店，宣稱自己是美國NBA奧蘭多魔術隊籃球員的成員，要購買昂貴耳環和鑽戒。

他趁店員不注意，抓起兩副耳環和鑽戒就強行衝出門外，結果其中價值58萬7000美元的鑽戒遭店員打落，男子最終僅帶走一副重達4.86克拉，價值16萬美元，和另一對重達8.10克拉，價值高達60萬9500美元的耳環。

而他駕車逃逸後，被警方在一處公路上攔下，遭到逮捕，之後他問警方，是否會因為「胃裡的東西」受到指控，警方隨即對他做全身掃描，驚見胃部有異物，警方表示，這些異物懷疑是被偷走的蒂芙尼耳環，但仍需要最後確認。

報導指出，一名警察透露，吉爾德曾私下表示，「我應該把它們扔出窗外」。他目前被指控犯下一級重罪竊盜罪和三級重罪蒙面搶劫罪。

報導稱，吉爾德是搶劫慣犯，曾在科羅拉多州有48項未執行的逮捕令，並被指控於2022年在德州搶劫另一家蒂芙尼商店。