恐怖！行李箱打開全是人屍…心肝腎全被摘除 監視器曝驚人畫面

俄羅斯聖彼得堡發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾在雷巴茨基橋（Rybatsky Bridge）水中見到2個行李箱，打開發現內藏人體屍塊，包括肢解了的軀幹、頭顱、四肢，心臟、腎臟和肝臟待體內器官全被摘除。警方翻查現場監視器（CCTV）畫面，發現有2名嫌犯帶著相關行李箱到大橋，正循謀殺案方向調查。

2行李箱藏人屍 器官全摘除

綜合外媒報道，1名游泳者在俄羅斯聖彼德堡雷巴茨基橋水中，見到2個奇怪行李箱，打開其中1個發現藏有被肢解的人體遺骸。

據報，當中1個行李箱裝著人體軀幹，但全部內藏已被摘除，另1個行李箱則藏有死者頭部、雙手和雙腳。檢查顯示，死者頭顱上有嚴重瘀傷，臉頰、下巴也有傷口。

CCTV曝驚人畫面

警方翻查現場監視器（CCTV）畫面，發現有2名嫌犯帶著相關粉紅色和黑色相關行李箱到大橋遺棄。

當局依謀殺案調查

俄羅斯調查委員會已立案，依謀殺案調查，懷疑受害者被摘除體內器官，包括心臟、腎臟和肝臟。目前行兇動機未明，外界擔心是否涉及販賣人體器官甚至「同類相食」。

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文章授權轉載自《香港01》