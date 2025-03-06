快訊

王大陸涉教唆打人案…警追幕後黑幫 動手現役軍人才當兵一周

杜絕性犯罪？日本終於修改刑法幫助受害者

上班尖峰時間…國3南下福德隧道4車連環撞 回堵5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

恐怖！行李箱打開全是人屍…心肝腎全被摘除 監視器曝驚人畫面

香港01／ 撰文／布萊恩
俄羅斯聖彼得堡發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾在雷巴茨基橋（Rybatsky Bridge）水中見到2個行李箱，打開發現內藏人體屍塊，包括肢解了的軀幹、頭顱、四肢，心臟、腎臟和肝臟待體內器官全被摘除。示意圖。（Ingimage）
俄羅斯聖彼得堡發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾在雷巴茨基橋（Rybatsky Bridge）水中見到2個行李箱，打開發現內藏人體屍塊，包括肢解了的軀幹、頭顱、四肢，心臟、腎臟和肝臟待體內器官全被摘除。示意圖。（Ingimage）

俄羅斯聖彼得堡發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾在雷巴茨基橋（Rybatsky Bridge）水中見到2個行李箱，打開發現內藏人體屍塊，包括肢解了的軀幹、頭顱、四肢，心臟、腎臟和肝臟待體內器官全被摘除。警方翻查現場監視器（CCTV）畫面，發現有2名嫌犯帶著相關行李箱到大橋，正循謀殺案方向調查。

2行李箱藏人屍　器官全摘除

綜合外媒報道，1名游泳者在俄羅斯聖彼德堡雷巴茨基橋水中，見到2個奇怪行李箱，打開其中1個發現藏有被肢解的人體遺骸。

據報，當中1個行李箱裝著人體軀幹，但全部內藏已被摘除，另1個行李箱則藏有死者頭部、雙手和雙腳。檢查顯示，死者頭顱上有嚴重瘀傷，臉頰、下巴也有傷口。

CCTV曝驚人畫面

警方翻查現場監視器（CCTV）畫面，發現有2名嫌犯帶著相關粉紅色和黑色相關行李箱到大橋遺棄。

當局依謀殺案調查

俄羅斯調查委員會已立案，依謀殺案調查，懷疑受害者被摘除體內器官，包括心臟、腎臟和肝臟。目前行兇動機未明，外界擔心是否涉及販賣人體器官甚至「同類相食」。

延伸閱讀：

恐怖雪櫃藏屍！人妻去教堂　回家驚見3子女陳屍雪櫃　內情極心寒

女子去K房喝醉被撿屍！遭輪姦下體遺「混合DNA」　淫男這判刑絕了

文章授權轉載自《香港01》

俄羅斯 受害者 器官 監視器 藏屍 行李箱

延伸閱讀

5個月大女童送保母家突猝死今解剖 母痛訴：應強制裝監視器

高雄殺人分屍2死者頭顱為何找不到？ 港區人曝這疑點

好市多一款「超夯行李箱」4千有找！網推去日本實用 內行人曝1點要注意

高雄分屍案尋獲兄嫂頭顱 高大成推測凶嫌習性：第2、3顆很快浮現

相關新聞

恐怖！行李箱打開全是人屍…心肝腎全被摘除 監視器曝驚人畫面

俄羅斯聖彼得堡發生恐怖行李箱藏屍案！

淫男開兒童色情聊天室！誘男童回家性侵拍片 受害者多未滿13歲

性侵男童還要拍片放上群組賺錢，這種犯人實在禽獸不如！

都上大學還是不會拼寫閱讀 女子怒告高中母校「失職」

美國康乃狄克州一名少女近日對母校提出訴訟，認為學校在她不識字的情況下，依然讓她「榮譽畢業」，剝奪真正接受教育的機會，造成上大學以後舉步維艱，根本就跟不上學業。

爸媽玩瘋了？寶寶連同推車被丟在迪士尼角落 父母不見人影

美國迪士尼樂園近日發生一起荒謬的事件，一對父母疑似為了搭乘熱門遊樂設施，竟將嬰兒單獨留在推車內，並用蜘蛛人毛毯蓋住，試圖掩人耳目。目擊者發現嬰兒車後拍下照片，並上傳到TikTok，迅速在網路上掀起熱議，使網友震驚不已。

影／男童撥打電話「報警」要點甜甜圈 暖警真的幫他送上門

美國奧克拉荷馬州一名男童打了電話「報警」（當地號碼為911），原因竟然是因為他「緊急需要甜甜圈」。警方接到這通意外的求助電話後，不僅沒有責怪孩子，還真的送上了一盒甜甜圈，讓網友直呼，「這是最暖心的報案事件！」

影／女子長得跟116年前畫作人物一模一樣 網瘋傳「真人轉世」

美國密西西比州一名女子意外發現，自己和一幅1909年畫作中的女性長得幾乎一模一樣，讓網友紛紛議論，認為女子就是畫中人的轉世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。