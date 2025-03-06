淫男開兒童色情聊天室！誘男童回家性侵拍片 受害者多未滿13歲

美國奧克拉荷馬州一名男童打了電話「報警」（當地號碼為911），原因竟然是因為他「緊急需要甜甜圈」。警方接到這通意外的求助電話後，不僅沒有責怪孩子，還真的送上了一盒甜甜圈，讓網友直呼，「這是最暖心的報案事件！」

2025-03-05 20:28