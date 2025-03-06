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淫男開兒童色情聊天室！誘男童回家性侵拍片 受害者多未滿13歲

香港01／ 撰文／李納德
性侵男童還要拍片放上群組賺錢，這種犯人實在禽獸不如！泰國警方日前在打擊兒童性侵的行動中，發現有人經營兒童色情群組，以入場費200泰銖（約新台幣195元）的價格，讓會員觀看性侵男童的影片。示意圖／ingimage
性侵男童還要拍片放上群組賺錢，這種犯人實在禽獸不如！泰國警方日前在打擊兒童性侵的行動中，發現有人經營兒童色情群組，以入場費200泰銖（約新台幣195元）的價格，讓會員觀看性侵男童的影片。示意圖／ingimage

性侵男童還要拍片放上群組賺錢，這種犯人實在禽獸不如！泰國警方日前在打擊兒童性侵的行動中，發現有人經營兒童色情群組，以入場費200泰銖（約新台幣195元）的價格，讓會員觀看性侵男童的影片。警方調查發現，31歲的疑犯引誘男童前往他的住所，在屋內猥褻及性侵男童，更將過程拍下影片，之後上傳到該群組賺錢，當中許多受害者未滿13歲，疑犯將面臨包括性侵在內等4項控罪。

泰媒報導，孔敬府近日展開打擊線上賭博、兒童性侵、非法彩票相關犯罪集團的行動，過程中在通訊程式上發現1個神秘的色情聊天室，推銷網友加入以觀看未成年男童色情片。

會員似200泰銖入場費觀看影片

警方懷疑有罪犯誘拐男童性侵拍片，再以每人200泰銖的入場費，讓會員觀看相關影像。當地的網絡犯罪調查部突擊搜查1個住宅單佔，拘捕31歲男子瓦里特 （Warit），在其住所搜獲相關片段證據，將他帶返警署作進一步調查。

誘騙男童回家性侵拍片　受害人多未滿13歲

據報道，疑犯已向警方承認誘騙男童到其住所，當中許多受害人未滿13歲，他在屋內性侵男童並拍片，再上傳到聊天室賺錢。疑犯將面臨性侵犯、人口販賣、引誘男童進行性交易及製作和傳播兒童色情物品。

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文章授權轉載自《香港01》

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