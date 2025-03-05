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都上大學還是不會拼寫閱讀 女子怒告高中母校「失職」

聯合新聞網／ 綜合報導
歐提茲無法拼寫閱讀，導致根本跟不上大學進度。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
歐提茲無法拼寫閱讀，導致根本跟不上大學進度。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國康乃狄克州一名少女近日對母校提出訴訟，認為學校在她不識字的情況下，依然讓她「榮譽畢業」，剝奪真正接受教育的機會，造成上大學以後舉步維艱，根本就跟不上學業。

CNN報導，19歲的歐提茲（Aleysha Ortiz）在2023年6月時，以「榮譽生」身份畢業。她不僅以榮譽生的身分從哈特福德公立高中（Hartford Public High School）畢業，還順利取得獎學金進入康乃狄克大學（University of Connecticut）就讀，但這卻是她痛苦的開始。

歐提茲說，自己出生在波多黎各，從小就有學習障礙的跡象。5歲時，她跟家人一起移居美國，但學習上的問題一直困擾著她。歐提茲表示，自己在求學過程中，學校幾乎都沒有提供實質幫助，她一直以來要求學校另外進行能力測驗，但校方直到畢業前一個月才執行，結果導致那時才發現她根本是個文盲。

當時，學區官員提供的選項是要她不領畢業證書，接受更深入的教育輔導，但歐提茲拒絕了。她不滿學校過去有12年的時間可以輔導她卻沒有，最後還是拿了畢業證書進入大學就讀。

然而，歐提茲抱怨學校怠忽職守，造成她的情緒困擾，藉此向母校提告。她聲稱自己在校期間幾乎沒學到任何東西，甚至連鉛筆都無法正確握住，閱讀能力也僅相當於一年級學童。幾乎無法拼寫閱讀的她，又是怎麼達到「榮譽畢業生」標準，甚至順利申請上大學的呢？歐提茲透露，她在高中時都是依賴電腦、手機，將閱讀的文字轉換成語音，或是用語音輸入來轉換成文字，就連填寫大學申請表和撰寫入學論文都是這樣完成的。

不過大學的學習模式與高中大不相同，讓歐提茲覺得非常吃力。今（2025）年2月初，她因應付不了課業而暫時休學，決定先接受心理健康治療，但希望在未來能夠儘快重返校園，真正享受學習。

歐提茲表示，自己之所以會對母校提告，是因為她認為學校應該對學生的學習需求負責。她希望透過這場訴訟，能讓更多人關注這個問題，避免其他學生步上自己的後塵。

畢業證書

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