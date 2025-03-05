爸媽玩瘋了？寶寶連同推車被丟在迪士尼角落 父母不見人影

美國迪士尼樂園近日發生一起荒謬的事件，一對父母疑似為了搭乘熱門遊樂設施，竟將嬰兒單獨留在推車內，並用蜘蛛人毛毯蓋住，試圖掩人耳目。目擊者發現嬰兒車後拍下照片，並上傳到TikTok，迅速在網路上掀起熱議，使網友震驚不已。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，發布該影片的TikTok網友@keesha4rank是個3寶媽，她到加州迪士尼樂園玩時，發現一台停放在牆後、無人看管的嬰兒車。起初她以為這只是一般的推車，沒想到仔細一看，竟發現推車內有東西在動！

Disney parents' shocking child neglect caught on camera at 'happiest place on Earth' https://t.co/JJDYpzybAW — Daily Mail Online (@MailOnline) 2025年3月4日

「怎麼會有人把嬰兒放在推車裡，自己去搭遊樂設施？」她在2月18日發布影片，影片中還將鏡頭轉向那台推車，她氣憤地說：「裡面真的有個孩子！」

據這名女網友描述，孩子的父母當時跑去玩「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）的設施，而孩子連同推車就這樣被丟在一旁無人看管。現場有另一名也當爸爸的遊客為了保護孩子，還建議拿一張椅子擋住推車一側，好確保孩子能「更安全」的待在那裡。

女網友發現寶寶後，立刻跟其他遊客向迪士尼員工通報。她表示，園方後來也派員工來確認寶寶的狀況，但當下並沒有通報警方，因此無法得知後續如何處理這對父母。

「星際異攻隊」設施有100公分的身高限制，不過該設施也寫出告示，如果孩子不符合身高標準，家長可以使用「輪流搭乘」（Rider Switch）的安排，不需要重新排隊，因此根本不用將孩子獨自留在設施旁邊。