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影／男童撥打電話「報警」要點甜甜圈 暖警真的幫他送上門

聯合新聞網／ 綜合報導
男童打電話要甜甜圈，而員警也真的暖心地送上門來。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男童打電話要甜甜圈，而員警也真的暖心地送上門來。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國奧克拉荷馬州一名男童打了電話「報警」（當地號碼為911），原因竟然是因為他「緊急需要甜甜圈」。警方接到這通意外的求助電話後，不僅沒有責怪孩子，還真的送上了一盒甜甜圈，讓網友直呼，「這是最暖心的報案事件！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，摩爾市（Moore）警察局日前在社群媒體上分享了這通可愛的電話錄音。年幼的班奈特（Bennett）在玩家裡的舊手機時撥打了911，講了一些讓人聽不懂的兒語之後便掛斷電話，不過他馬上又再次撥打，還講出了自己的「緊急需求」—想吃甜甜圈！

接線員在電話中回應，「甜甜圈？你要甜甜圈？你會分我一個嗎？」而小小的班奈特則十分認真地說：「911，這是緊急事件。」接線員配合地問道「緊急事件？」班奈特又堅定地回答：「緊急甜甜圈！」接線員再次試探：「那你會分我一個嗎？」沒想到，班奈特馬上毫不猶豫地拒絕對方：「我才不要！」

雖然這次的報案內容並非真正的緊急事件，但警方沒有生氣，反而幽默回應。隔天警察局還特地派員警到班奈特家，親手送上一盒Dunkin' Donuts的甜甜圈，讓班奈特的願望真的成真了。

警方表示，雖然班奈特當時使用的手機是舊款，不能上網或播音樂，但還是可以撥打911。任何可以開機的舊手機，就算沒有SIM卡，還是可以撥打緊急電話，因此摩爾市警察局提醒家長，應該妥善保管舊手機，避免孩子誤撥。

這起「最可愛報案」在網路上瘋傳，許多網友也紛紛留言說：「這孩子的誠實度100分！」、「警察叔叔人也太好了吧！」甚至還有人開玩笑：「希望他下次能幫我打911叫個披薩！」

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