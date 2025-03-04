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澳洲「金臂人」離世：一生捐血1173次 含特殊抗體血液救240萬童

香港01／ 撰文／莊勁菲
捐血示意圖。 圖／ingimage
捐血示意圖。 圖／ingimage

澳洲八旬老翁哈里森（James Harrison）因血液中含有特殊抗體，自18歲起陸續捐血1173次、拯救了240多萬嬰兒。但他的家人本周透露，這位老人2月17日已在新南威爾士州一家安老院於睡夢中離世，享壽88歲。

哈里森在澳洲被譽為「金臂人（the man with the golden arm）」，他14歲時曾接受過一次大型胸腔手術，期間獲13人輸血保命。事候醫生在他的血漿中發現了罕有的Rh抗原體，可用於製作「Anti-D」注射劑，治療新生嬰兒溶血癥。

新生嬰兒溶血癥是由孕婦與胎兒血液中的紅血球不相容所引起，可危及母嬰生命。哈里森承諾18歲之後定期捐獻血漿。

成年後的哈里森每隔兩周捐一次血，一直到他81歲才「光榮退休」。2005年還曾創下捐獻最多血漿的世界紀錄，直到2022年才被一名美國男子打破。

哈里森的女兒翠絲（Tracey Mellowship）對英國廣播公司（BBC）表示，父親非常自豪能夠「不花一分一毫、毫無痛苦的」拯救這麼多生命。她自己和哈里森的兩個孫輩亦接種了「Anti-D」疫苗。

澳洲紅十字會血液服務中心（又稱「生命之血」）稱，雖然澳洲只有不到200名「Anti-D」血液捐贈者，但他們每年卻能幫助約4.5萬名母親及其嬰兒。

延伸閱讀：

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羅淑佩自爆有「三高」需服藥 一原因決定繼續捐血｜政壇諸事町

文章授權轉載自《香港01》

捐血 澳洲

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