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跳蚤市場挖到寶！花10元買古硬幣價值翻80倍 專家揭背後歷史
沒事多去跳蚤市場逛逛，搞不好真的有寶藏！近日英國有一位男子在哈德斯菲爾德（Huddersfield）的一處跳蚤市場買了一個造型獨特的硬幣，後來發現它居然是一枚1806年打造的紀念幣。
根據《新聞週刊》報導，Reddit用戶JoeTheGimp在跳蚤市場上以25便士（約新台幣10元）的價格買下了這枚硬幣。他表示自己「從未見過這樣的硬幣」，並發現它其實是一枚1806年的巴哈馬便士，在英國的伯明翰鑄造，旨在紀念伍德斯·羅傑斯（Woodes Rogers）船長擊敗海盜。
美國錢幣學會的助理館長傑西·克拉夫特（Jesse Kraft）也證實，這名Reddit用戶的看法是正確的。
他解釋，伍德斯·羅傑斯是兩任巴哈馬總督，他於1718年成功地驅逐了島上的海盜，巴哈馬議會為了紀念，打造了12萬枚硬幣這樣的硬幣在當地流通。
克拉夫特指出，這枚硬幣的正面與1806年的英國硬幣相同，刻有英國的喬治三世國王，而背面則是巴哈馬特有的設計，刻有一艘帆船。而硬幣上的「Expulsis Piratis Restituta Commercia」，意為驅逐海盜，恢復貿易，是巴哈馬1728年到1973年的官方格言。
克拉夫特表示，這樣的硬幣若是保存完好，價格可高達200英鎊（約新台幣8,367元），但因為這枚硬幣有洞，只值20英鎊（約新台幣836元）。
Reddit網友則對JoeTheGimp的發現表示祝賀，「這枚硬幣背後的歷史很有趣，而且『海盜』這個詞在硬幣上可不常見」、「以25便士來說是超棒的發現！恭喜你有了新的收藏」。
Found this for 0.20p (0.25¢ US) from a bulk bin at a flea market. It's a shame it's holed, but I've never seen one of these before.
byu/JoeTheGimp incoins
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