女生必須小鳥胃？燒肉店點白飯遭男伴嫌 全網力挺：我還吃2碗

在燒肉店享受美味烤肉，搭配一碗白飯是許多人的標準吃法，但根據日本媒體「TRILL」報導，一名女生因點了白飯而被同行男性「嫌棄」，甚至連點速食店的套餐也被對方認為「吃太多」。她在社群媒體上抱怨「可以不要再幻想女生有小鳥胃了嗎？」，此話題隨即引發熱烈討論。

不少網友力挺這名女生，表示「燒肉當然要配飯」、「自己甚至還會點大碗白飯或再加點冷麵、拌飯」，也有人分享類似經歷，「以前社團聚餐時，我加點了一大碗飯，結果男生們的反應像見鬼一樣，我就回說點了沒吃完、浪費食物更讓人傻眼」。此外，也有人直言「一般定食都有主菜和白飯，為何燒肉店就不行？」，批評某些男性對女性食量的刻板印象。

雖然也有人會對這行為感到驚訝，但大多數的網友表示「我拉麵都點大碗，還加煎餃和白飯，老公也沒說什麼」、「燒肉時白飯兩碗起跳，吃速食還會再加點漢堡」、「喜歡吃什麼就點什麼」，甚至有人戲謔的說：「醒醒吧，別再做夢了，女生不會像小鳥一樣吃那麼少！」

這起事件也讓人思考「少食即美德」的社會壓力，許多女性坦言，即使自己真的食量不大，也不代表所有女性都該如此。網友普遍認為，每個人都有選擇自己飲食方式的權利，無論性別，「想吃就吃」才最重要。