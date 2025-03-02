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慎入！醫從病人體內拔出超長寄生蟲 急籲煮熟豬肉：蟲可長9公尺、壽命逾20年

香港01／ 撰文／成依華
美國一位在社交網站擁有逾100萬追蹤者的網紅醫生Myro Fugura上傳影片，顯示有一位女病人因進食未煮熟豬肉，醫護人員從她體內拉出超長寄生蟲。示意圖/AI生成
美國一位在社交網站擁有逾100萬追蹤者的網紅醫生Myro Fugura上傳影片，顯示有一位女病人因進食未煮熟豬肉，醫護人員從她體內拉出超長寄生蟲。示意圖/AI生成

美國一位在社交網站擁有逾100萬追蹤者的網紅醫生Myro Fugura上傳影片，顯示有一位女病人因進食未煮熟豬肉醫護人員從她體內拉出超長寄生蟲。醫生藉此提醒公眾食用豬肉前一定要煮熟。

影片顯示醫護人員正使用夾子工具，透過女子的口中拉出一條超長寄生蟲。

Myro Fugura稱「他們正從她胃裏取出絛蟲……通常，吃未煮熟的肉會感染絛蟲（一種寄生蟲），通常是從吃未煮熟的肉類感染。」

他續稱，寄生蟲可以長至30英尺（約9.1米），壽命可達20多年，「你會體重減輕、感到噁心、嘔吐、營養不良。」

不少網友觀看後紛紛留言指感到震驚，也有網友稱「這就是我總會把肉煮得很熟的原因。」

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文章授權轉載自《香港01》

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