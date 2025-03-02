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慎入！醫從病人體內拔出超長寄生蟲 急籲煮熟豬肉：蟲可長9公尺、壽命逾20年
美國一位在社交網站擁有逾100萬追蹤者的網紅醫生Myro Fugura上傳影片，顯示有一位女病人因進食未煮熟豬肉，醫護人員從她體內拉出超長寄生蟲。醫生藉此提醒公眾食用豬肉前一定要煮熟。
影片顯示醫護人員正使用夾子工具，透過女子的口中拉出一條超長寄生蟲。
Myro Fugura稱「他們正從她胃裏取出絛蟲……通常，吃未煮熟的肉會感染絛蟲（一種寄生蟲），通常是從吃未煮熟的肉類感染。」
他續稱，寄生蟲可以長至30英尺（約9.1米），壽命可達20多年，「你會體重減輕、感到噁心、嘔吐、營養不良。」
不少網友觀看後紛紛留言指感到震驚，也有網友稱「這就是我總會把肉煮得很熟的原因。」
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文章授權轉載自《香港01》
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