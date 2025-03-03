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機場驚見男子脫鞋剪腳趾甲！他直呼「想洗眼睛」 公共禮儀界線掀議

聯合新聞網／ 綜合報導
機場裡可以看到各式千奇百怪的行為。機場示意圖。 圖／Ingimage
機場裡可以看到各式千奇百怪的行為。機場示意圖。 圖／Ingimage

機場是人潮匯集的場所，旅客們在登機前各自消磨時間，有人看書、吃飯、打盹，然而有時也會出現令人難以置信的行為。在美國社群平台reddit上有網友發文表示，一名男子在機場大廳公然剪腳趾甲，立刻引起熱烈討論。這名男子不僅脫下涼鞋，還將雙腳直接放在座椅上，全神貫注修剪腳趾甲，絲毫不在意周圍乘客的眼光。原PO目睹這一幕後驚訝表示：「我簡直想把眼睛拿出來洗洗！」

這起事件引發兩極化的討論，部分網友強烈抨擊男子缺乏公共禮儀，認為「這種行為根本無法接受」，甚至有人表示：「這樣的人千萬不要對到眼，完全是怪人等級！」也有網友指出，這類行為並非個案，「現實生活中，確實有人認為在辦公室、餐廳，甚至機場剪指甲，沒什麼大不了。」許多評論認為，剪指甲屬於個人衛生行為，應該在私密空間內進行，就像刷牙、刮鬍子一樣，不適合在人前做。

然而，也有少數網友持較寬容態度，認為機場本就充滿各種行為，「如果這真是重大違規，工作人員早該來制止。」有些人甚至反問：「真的有必要這麼大驚小怪嗎？或許這名男子只是習慣性的做了這件事，並無惡意。」

這起事件再次引發在公開場合行為界線的爭論，許多網友認為，像機場這類公共空間雖然不會明文禁止這些行為，但無論如何，公共場所應該保持基本的禮貌，避免讓他人感到不適。

指甲 機場

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