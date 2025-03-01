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豪宅露天按摩池活春宮！激戰過程附近住戶全拍下 專家：屬病態行為

香港01／ 撰文：喬納森
1對男女在露天按摩浴池上演活春宮，被附近大廈的住客看光。（影片截圖）
1對男女在露天按摩浴池上演活春宮，被附近大廈的住客看光。（影片截圖）

健身房露天按摩池上演活春宮波多黎各有1對男女，在當地豪宅的健身房露天按摩浴池，大白天脫光光，在開陽的環境下進行性行為，被鄰座住客從遠處拍下激戰過程，其後有1名女子走近該對正在激情互動的男女，據稱可能是接到投訴而去阻止2人的不雅行為。

男女按摩浴池上演活春宮

綜合外媒報導，事件發生在波多黎各首都聖胡安（San Juan）的某豪宅社區內，過程被鄰座大廈的住客從高處拍下，其後在網上瘋傳。從影片可見，在大廈的公共健身房內的露天按摩浴池，在光天化日之下，有對男女光脫脫在按摩浴池內載浮載沉，頭貼頭、臉貼臉地緊擁在一起，看似十分陶醉地進行性行為。

期間有1名女子走出露台，去到按摩浴池旁邊向該對男女說了些話，據稱可能是接到住客投訴而去阻止2人的不雅行為。

1名女子走近按摩池，似是阻止2人的不雅行為。（影片截圖）
1名女子走近按摩池，似是阻止2人的不雅行為。（影片截圖）

性學家指或屬「暴露癖」

當地性學家塞瓦洛斯（Macarena Ceballos）分析事件，指這種行為被稱為「暴露癖」，這類人幻想在別人面前發生性行為就會刺激腎上腺素，一旦演變成強迫性需求時，可能對當事人帶來嚴重後果。

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文章授權轉載自《香港01》

健身房 波多黎各 活春宮

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