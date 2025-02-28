澳洲夫妻伴屍4小時…降落後還被迫留下 卡達航空稱「處理妥當」

澳洲一對夫妻日前搭乘搭乘卡達航空從墨爾本飛往義大利威尼斯度假，但一名同機乘客上完洗手間後驟逝，機組人員最後將遺體放在他們旁邊的空位，讓先生「共飛」航程的最後4小時。卡達航空28日表示，內部審查認為機組人員「行動迅速、適當且專業」。

根據此前新聞與BBC報導，米切爾（Mitchell Ring）和珍妮佛（Jennifer Colin）夫婦告訴媒體，當時機組人員試圖用輪椅將遺體推到商務艙，但死者「體型相當龐大，無法通過走道」，隨後注意到夫妻倆身邊的空位，就請米切爾讓座，接著拿毯子蓋著遺體，放在米切爾原來的座位上，直到飛機抵達杜哈。

珍妮佛表示，她對機組人員決定將遺體放在兩人旁邊感到震驚。後來一位坐在另一排的女士身邊有空位，邀請珍妮佛過去坐。米切爾指出，周圍明明還有空位，機組人員卻沒安排他轉到距離遺體較遠的位置。

米切爾還說，當飛機著陸，機組人員要求乘客留在位置上，等待警察和醫療人員登機。救護人員隨後開始拉下毛毯進行檢查，讓他看到了女士的遺容。米切爾說，「我不敢相信他們告訴我們留下」，又指他以為機組人員會讓乘客在醫務人員到達之前下機。

這一事件引發了有關處理機上死亡事件程序的辯論，卡達航空之前已為「這起事件可能已經造成的任何不便或困擾」道歉，並在28日的新聲明中表示，機組人員處理方式「符合訓練和業界的標準做法」，稱「乘客獲安置到其他座位，在整個飛行期間，一名機組人員始終與已故乘客坐在一起，直到在杜哈降落」。

聲明指出，「一個不幸的現實是，在整個航空業，飛機上有時確實會發生意外死亡事件，而我們的機組人員經過高度訓練，能夠以盡可能尊重和尊嚴處理這些情況」，還指已向死者家屬和其他因此事件受到「直接影響」的乘客提供支持和補償。

維珍航空（Virgin Atlantic）前機長尤斯提（Barry Eustance）先前告訴BBC，根據自己的經驗，「出於尊重與隱私，還有醫療原因，機組人員通常會試圖隔離遺體，這樣就不會有乘客接觸遺體，反之亦然」。

國際航空運輸協會（IATA）關於處理機上死亡事件的指南則指出，死者應移至一個座位，最好是附近幾乎沒有其他乘客，並用毯子或屍袋覆蓋到頸部。遺體也可以移至不阻礙走道或出口的另一個區域，並建議其他乘客在飛機降落後下機，然後由地方當局處理遺體。