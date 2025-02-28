天選之人？皮卡車高速暴衝撞前車 女子被包夾奇蹟逃死畫面曝光

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香港01／ 撰文：官祿倡
巴西聖卡塔琳娜州2月22日發生一宗車禍，一輛在馬路上風馳電掣的農夫車猛烈撞擊一輛停泊在路邊的汽車車尾。 圖／擷自社群平台X
巴西聖卡塔琳娜州2月22日發生一宗車禍，一輛在馬路上風馳電掣的農夫車猛烈撞擊一輛停泊在路邊的汽車車尾。 圖／擷自社群平台X

巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）2月22日發生一宗車禍，一輛在馬路上風馳電掣的農夫車（Pickup Truck，又稱皮卡）猛烈撞擊一輛停泊在路邊的汽車車尾。一名女路人剛巧路過停泊的汽車，農夫車在相撞後極速彈向一旁，她夾在二車之間居然奇蹟地毫髮未傷。

事發當地時間上午8時30分左右，馬路上方的閉路電視記錄下這驚險一幕，這名女路人在事發前一刻剛剛走過停泊另一車的車尾卻躲過了這場浩劫，她在撞擊發生後才驚覺，嚇得走到路旁人行道上。挨撞的汽車則滑向路邊商店，險些撞到另一名路過的路人。

鄰街一間商店的員工Erica Figueiredo聽到巨響趕到現場，指女路人因為緊張「幾乎說不出話來」。

警方事後表示，肇事駕駛的司機也沒有大礙，他供稱當時遇上急事，未注意到女路人與行車狀況才發生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

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