日本富士急樂園恐怖意外…員工突遭雲霄飛車輾過 送醫急救不治

日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園28日發生事故，一名男性工作人員檢查園內的雲霄飛車時，不幸遭車廂輾過，一度被夾在車輪和軌道之間，並在昏迷不醒的情況下送醫，隨後不治身亡。

山梨電視台引述園方說法報導，這起事件發生在當地時間上午11時45分左右，該名20多歲的男性工作人員當時正在檢查遊樂設施「Eejanaika-翻轉過山車」，卻似乎因為某種原因，突然遭車廂輾過，並且被夾在車廂與軌道之間，隨後被醫療直升機送往甲府市內一家醫院，最終不幸死亡。

根據報導，事故發生當時另外有幾個人正在工作，死者則爬到停著的車廂下方進行檢查。警方接獲富士急樂園的通報後，正在調查事故具體情況。「Eejanaika-翻轉過山車」本日則因檢查工作而關閉，並未對外開放營運。