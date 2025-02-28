15歲少年夜闖民宅性侵女屋主 同伴持刀脅持男友阻營救

澳洲發生駭人強姦案！昆士蘭州開恩茲3名只有15、16歲的少年凌晨闖入民宅，用力威脅1對年約30歲的情侶，其中1人控制男屋主後，另外2人將女屋主帶到屋外強姦，犯案後即逃去。警方旋即拘捕3名少年，將控以包括強姦罪在內的13案罪名，警方發言人形容，這案件是他從警38年來「最令人憎惡事件」之一，州長亦形容此案令人痛心。

少年闖入當地住宅 持刀威脅強姦女屋主

綜合外媒報道，事發於當地時間2月21日凌晨3時半，3名年齡介乎15至16歲少年闖入昆士蘭州開恩茲郊區馬南達（Manunda）一住宅，叫醒屋內1對年約30多歲情侶，持刀威脅他們要求交出財物。

其中2名15和16歲的少年將女屋主帶到屋外強姦，另一名15歲少年則持刀威脅男屋主，令他無法營救女友。

3人被控13項罪行 包括強姦、持械搶劫

警方於案發日凌晨4時半拘捕2名涉案少年，同日下午5時45分於繁忙的高速公路上拘捕另1涉案少年。3人分別被控13項罪行，包括5項強姦罪、2項持械搶劫罪、1項擅闖民居罪、持械傷人罪、藏毒及襲警罪等。

警方初步調查3名少年與受害者並不相識，但不排除同時有其他涉案人。

當地警方總督察凱文高安（Kevin Goan）向傳媒表示，案件是他從警38年來「最令人憎惡」事件之一，他向2名受害心致以最深切慰問。昆士蘭州州長大衛克里薩富利（David Crisafulli ）亦形容此案令人痛心及難受。

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文章授權轉載自《香港01》