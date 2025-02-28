笨賊持槍搶劫服飾店手槍塞褲襠 誤扣扳機自轟腿部流血入院被捕

做壞事的報應來得如此快！巴西1名男子持槍搶劫當地1間服飾店，得手後興奮地將手槍塞入褲襠，結果不慎手滑扣動扳機，誤轟自己腿部。鮮血迅即濺出，男子拐着腳逃離商店，驅車求醫，結果在醫院被警方拘捕。

綜合外媒報道，事發於2月11日下午，巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais） 1名21歲男子與2名同伙駕駛1輛銀色私家車到達美景市（Belo Horizonte）1間服飾店外，男子之後持槍闖入店內搶劫。他用槍指着店員頭部，隨後與同伙合作將店內服裝及飾品搶走放到車上。

手滑扣動扳機誤傷自己

從店舖閉路電視畫面可見，男子搶劫完畢後囂張地準備離開。當他從後方櫃台走出來時，嘗試耍帥地將左輪手槍塞到褲襠中，結果卻不小心扣動扳機令槍枝走火。男子腿部被子彈擊中，明顯踉蹌了一下，血液滴落地面。男子即時伸手檢查自己胯部，然後一瘸一拐地走出商店，與同伙逃離。

另1段網上流傳影片，可見店舖被搶劫後貨物四散的凌亂場景，店舖中央地板還有疑犯的點點血迹及1個彈孔。

警方成功拘捕疑犯尋回失物

警方接報到場，憑監控影片鎖定其中1名疑犯。隨後警方又接到醫院通報，指院內新收1名腿部有槍傷的患者形迹可疑。警員趕往醫院調查，男子坦承自己就是搶劫服裝店的人，又解釋當時手指一滑就誤扣扳機，結果意外射傷自己。他對罪行供認不諱，還供出同伙，指同伙將他留在1間診所內，之後他才被轉到醫院。

當地警方最終成功將3人全部逮捕歸案，並在其中1名疑犯住所搜出被盜物品。

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文章授權轉載自《香港01》