調查：學習慶祝「15個小確幸」 有助保持生活動力、提升信心
日常生活中微不足道的小事，都可能成為我們每天的快樂泉源。有調查發現，英國人每周都會發現並慶祝不同的小確幸，轉換看事情的角度，讓生活更有動力。
根據英國「每日郵報」報導，不管平時遇到多少煩惱，英國人總能欣賞生活中的小事，來度過每一天。可口可樂進行了一項研究，發現生活中許多微不足道的快樂，都有助於他們保持生活動力，並提高自身的情緒和信心。
曾參與這項研究的生活教練賽琳娜（Selina Barker）提到：「我們在快節奏的生活中，很容易會忽視一些小確幸，而一昧的追求下一件大事情。」她認為每天練習「慶祝」快樂，有助於提升情緒，激勵自己追求目標，進而帶來真正的改變。
可口可樂公司搜集了近2000名英國人的數據，營銷經理艾瑪（Emma George）特別補充：「這項研究強調出『小確幸』的重要程度，我們也很榮幸能夠成為其中一員。」資料中，有將近一半的人喜歡和家人分享他們的快樂，以致於有38%的人認為小確幸應該要一起慶祝。
英國人的前15名「小確幸」：
1.在舊錢包中找到現金（62%）
2.終於搞定拖延已久的家事（53%）
3.薪資比預期還多（45%）
4.有人替自己做飯（42%）
5.散步時剛好出太陽（41%）
6.美好的一天(40%)
7.剛好找到停車位（38%）
8.在超市排到結帳最快的隊伍（32%）
9.老闆說：下午放假（31%）
10.意外收到退稅（31%）
11.陌生人對你微笑（28%）
12.在假期前完成工作（28%）
13.行李很快出現在轉盤上（27%）
14.外送的餐點迅速而且是熱的（26%）
15.快要遲到但整路都是綠燈（26%）
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