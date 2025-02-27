快訊

台南13歲國中生猝死！家屬控遭長期霸凌還餵毒 校方回應了

「柯爸曾憂兒冤獄」陳佩琪：228多年後只是換批人 百姓悲鳴蒼天無眼

調查：學習慶祝「15個小確幸」 有助保持生活動力、提升信心

聯合新聞網／ 綜合報導
調查發現，將近62%的人認為，能在舊錢包中發現鈔票非常幸運。示意圖／ingimage
調查發現，將近62%的人認為，能在舊錢包中發現鈔票非常幸運。示意圖／ingimage

日常生活中微不足道的小事，都可能成為我們每天的快樂泉源。有調查發現，英國人每周都會發現並慶祝不同的小確幸，轉換看事情的角度，讓生活更有動力。

根據英國「每日郵報」報導，不管平時遇到多少煩惱，英國人總能欣賞生活中的小事，來度過每一天。可口可樂進行了一項研究，發現生活中許多微不足道的快樂，都有助於他們保持生活動力，並提高自身的情緒和信心。

曾參與這項研究的生活教練賽琳娜（Selina Barker）提到：「我們在快節奏的生活中，很容易會忽視一些小確幸，而一昧的追求下一件大事情。」她認為每天練習「慶祝」快樂，有助於提升情緒，激勵自己追求目標，進而帶來真正的改變。

可口可樂公司搜集了近2000名英國人的數據，營銷經理艾瑪（Emma George）特別補充：「這項研究強調出『小確幸』的重要程度，我們也很榮幸能夠成為其中一員。」資料中，有將近一半的人喜歡和家人分享他們的快樂，以致於有38%的人認為小確幸應該要一起慶祝。

英國人的前15名「小確幸」：

1.在舊錢包中找到現金（62%）

2.終於搞定拖延已久的家事（53%）

3.薪資比預期還多（45%）

4.有人替自己做飯（42%）

5.散步時剛好出太陽（41%）

6.美好的一天(40%)

7.剛好找到停車位（38%）

8.在超市排到結帳最快的隊伍（32%）

9.老闆說：下午放假（31%）

10.意外收到退稅（31%）

11.陌生人對你微笑（28%）

12.在假期前完成工作（28%）

13.行李很快出現在轉盤上（27%）

14.外送的餐點迅速而且是熱的（26%）

15.快要遲到但整路都是綠燈（26%）

可口可樂 小確幸 英國

延伸閱讀

苗栗市免費廚餘示範農場小確幸 這個原因今年熄燈

收容所志工上班ing被陌生奶汪飛撲 對到眼當下她嚇傻尖叫：是我走失的狗

嘉基零食分享車「五餅二魚」 小確幸為護理注入能量

螃蟹海鮮隨你拿！ 桃園越式「HOTPOTBBQ」火烤兩吃 經典好吃越菜120分鐘吃到飽

相關新聞

樂極生悲！男子被口交「過敏休克」亡 竟因伴侶愛愛前吃1食物出事

樂極生悲！加拿大1名少年接受伴侶口交時，產生嚴重過敏反應昏迷，緊急送院搶救，惟延至翌日不治。而少年出現過敏休克原因，竟是因為伴侶幫他口交前吃了1款食物所致，防不勝防。

調查：學習慶祝「15個小確幸」 有助保持生活動力、提升信心

日常生活中微不足道的小事，都可能成為我們每天的快樂泉源。有調查發現，英國人每周都會發現並慶祝不同的小確幸，轉換看事情的角度，讓生活更有動力。

墓碑遭貼神秘「QR Code貼紙」！高達1千多張 主謀被逮揭用途

近期德國公墓發生令人費解的現象，高達1000多座墓碑被貼上神秘的QR Code貼紙，沒人搞懂這些是用來做什麼的，直到今年2月底謎底終於揭曉。

連骨灰罈都敢偷！陸客勒索濟州島寺廟6500萬 逃柬埔寨遭通緝

韓國濟州島近日發生一起令人震驚的盜竊案，兩名中國籍男子潛入一座寺廟的靈骨塔，竊取6個骨灰罈後逃往海外，向寺廟勒索高額贖金，警方已將骨灰罈全數尋回，並全面追緝嫌犯。

熱騰騰美味20秒出爐！日本烏龍麵自販機嚇到法網紅：裡面有師傅？

日本的自動販賣機文化向來讓外國人驚嘆，近期一名住在日本的法國網紅@bebechan_france，在島根縣發現一台復古的「烏龍麵自動販賣機」，並在IG、Youtube分享體驗。這名擁有約21.3萬粉絲的法國網紅對於只需20秒就能完成熱騰騰烏龍麵的機器驚嘆不已，影片累積超過18萬次觀看，網友紛紛留言表示共鳴。

巴西2歲學生遺留車內！60度高溫活活熱死 幼稚園女校長速逃下場曝光

巴西發生兒童被疏忽照顧而喪命的事故！2歲男童遭幼稚園女校長遺留在車內，當時車窗緊閉，加上烈日當空，車廂溫度高達攝氏60度。男童困在車上4小時後才被發現，送醫後因嚴重中暑終告不治。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。