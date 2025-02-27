調查：學習慶祝「15個小確幸」 有助保持生活動力、提升信心

日常生活中微不足道的小事，都可能成為我們每天的快樂泉源。有調查發現，英國人每周都會發現並慶祝不同的小確幸，轉換看事情的角度，讓生活更有動力。

根據英國「每日郵報」報導，不管平時遇到多少煩惱，英國人總能欣賞生活中的小事，來度過每一天。可口可樂進行了一項研究，發現生活中許多微不足道的快樂，都有助於他們保持生活動力，並提高自身的情緒和信心。

曾參與這項研究的生活教練賽琳娜（Selina Barker）提到：「我們在快節奏的生活中，很容易會忽視一些小確幸，而一昧的追求下一件大事情。」她認為每天練習「慶祝」快樂，有助於提升情緒，激勵自己追求目標，進而帶來真正的改變。

可口可樂公司搜集了近2000名英國人的數據，營銷經理艾瑪（Emma George）特別補充：「這項研究強調出『小確幸』的重要程度，我們也很榮幸能夠成為其中一員。」資料中，有將近一半的人喜歡和家人分享他們的快樂，以致於有38%的人認為小確幸應該要一起慶祝。

英國人的前15名「小確幸」：