樂極生悲！男子被口交「過敏休克」亡 竟因伴侶愛愛前吃1食物出事

樂極生悲！加拿大1名少年接受伴侶口交時，產生嚴重過敏反應昏迷，緊急送院搶救，惟延至翌日不治。而少年出現過敏休克原因，竟是因為伴侶幫他口交前吃了1款食物所致，防不勝防。

少年接受口交嚴重過敏不治

這宗案例於2021年在期刊《Allergy, Asthma & Clinical Immunology》（過敏、氣喘與臨床免疫學）發表。這名少年透過手機交友App程式，結識1名男性伴侶並進行「插入式口交」。接受口交過程中，少年出現急性喘息和呼吸困難，使用了支氣管擴張劑但不久後就昏迷。

醫護人員45分鐘後趕到，少年接受心肺復甦及注射腎上腺素後恢復心跳，送院治理，惟延至翌日身亡，直接死亡原因是過敏休克導致心肺功能停止，進而引發缺血缺氧腦病娛所致的肺炎。

伴侶口交前吃花生醬出事

報告指出，少年本身有花生過敏、過敏性鼻炎和嚴重氣喘病史，而伴侶於口交前曾吃花生醬，相信少年接受口交時，花生過敏原穿透陽具黏膜，導致出現嚴重過敏反應。報告解釋，由於2人沒有使用安全套，可以排除未知乳膠過敏可能性；2人也沒有接吻，顯示口交是花生過敏原進入少年身體系統唯一途徑。

報告提到，僅50微克花生就足以引起過敏症狀，症狀可能在接觸花生後6小時內出現。報告又說，唾液分析表明，接觸花生數小時後，主要過敏原後仍可在體內殘留，而有案例指出，即使刷牙、漱口和咀嚼口香糖後，患者仍在攝取花生2小時後出現過敏反應。

報告提醒，鑑於花生過敏原在口腔中的持久性，以及花生的高溶解性，可以穿透皮膚和黏膜，令接吻和其他類型的親密接觸成為過敏反應和過敏性休克重要危險因素，一不小心隨時危及生命。

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文章授權轉載自《香港01》