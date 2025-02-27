快訊

綠營「喬不攏」？沈伯洋從中攔胡召委 藍委爆他背景：爭議事件多

常見！雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

開庭前突喊不舒服！林岱樺涉貪要角 通法寺住持釋煌智羈押禁見

樂極生悲！男子被口交「過敏休克」亡 竟因伴侶愛愛前吃1食物出事

香港01／ 撰文：布萊恩
報告指出，事件起因是伴侶事前吃了花生醬。示意圖。圖／ingimage
報告指出，事件起因是伴侶事前吃了花生醬。示意圖。圖／ingimage

樂極生悲！加拿大1名少年接受伴侶口交時，產生嚴重過敏反應昏迷，緊急送院搶救，惟延至翌日不治。而少年出現過敏休克原因，竟是因為伴侶幫他口交前吃了1款食物所致，防不勝防。

少年接受口交嚴重過敏不治

這宗案例於2021年在期刊《Allergy, Asthma & Clinical Immunology》（過敏、氣喘與臨床免疫學）發表。這名少年透過手機交友App程式，結識1名男性伴侶並進行「插入式口交」。接受口交過程中，少年出現急性喘息和呼吸困難，使用了支氣管擴張劑但不久後就昏迷。

醫護人員45分鐘後趕到，少年接受心肺復甦及注射腎上腺素後恢復心跳，送院治理，惟延至翌日身亡，直接死亡原因是過敏休克導致心肺功能停止，進而引發缺血缺氧腦病娛所致的肺炎。

伴侶口交前吃花生醬出事

報告指出，少年本身有花生過敏、過敏性鼻炎和嚴重氣喘病史，而伴侶於口交前曾吃花生醬，相信少年接受口交時，花生過敏原穿透陽具黏膜，導致出現嚴重過敏反應。報告解釋，由於2人沒有使用安全套，可以排除未知乳膠過敏可能性；2人也沒有接吻，顯示口交是花生過敏原進入少年身體系統唯一途徑。

報告提到，僅50微克花生就足以引起過敏症狀，症狀可能在接觸花生後6小時內出現。報告又說，唾液分析表明，接觸花生數小時後，主要過敏原後仍可在體內殘留，而有案例指出，即使刷牙、漱口和咀嚼口香糖後，患者仍在攝取花生2小時後出現過敏反應。

報告提醒，鑑於花生過敏原在口腔中的持久性，以及花生的高溶解性，可以穿透皮膚和黏膜，令接吻和其他類型的親密接觸成為過敏反應和過敏性休克重要危險因素，一不小心隨時危及生命。

延伸閱讀：

樂極生悲！人妻「肉償」抵修車與技工車震激戰雙亡 揭驚人死因

樂極生悲！68歲老翁約炮18歲女大生 愛愛3分鐘疑「馬上風」猝死

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

樂極生悲！男子被口交「過敏休克」亡 竟因伴侶愛愛前吃1食物出事

樂極生悲！加拿大1名少年接受伴侶口交時，產生嚴重過敏反應昏迷，緊急送院搶救，惟延至翌日不治。而少年出現過敏休克原因，竟是因為伴侶幫他口交前吃了1款食物所致，防不勝防。

墓碑遭貼神秘「QR Code貼紙」！高達1千多張 主謀被逮揭用途

近期德國公墓發生令人費解的現象，高達1000多座墓碑被貼上神秘的QR Code貼紙，沒人搞懂這些是用來做什麼的，直到今年2月底謎底終於揭曉。

連骨灰罈都敢偷！陸客勒索濟州島寺廟6500萬 逃柬埔寨遭通緝

韓國濟州島近日發生一起令人震驚的盜竊案，兩名中國籍男子潛入一座寺廟的靈骨塔，竊取6個骨灰罈後逃往海外，向寺廟勒索高額贖金，警方已將骨灰罈全數尋回，並全面追緝嫌犯。

熱騰騰美味20秒出爐！日本烏龍麵自販機嚇到法網紅：裡面有師傅？

日本的自動販賣機文化向來讓外國人驚嘆，近期一名住在日本的法國網紅@bebechan_france，在島根縣發現一台復古的「烏龍麵自動販賣機」，並在IG、Youtube分享體驗。這名擁有約21.3萬粉絲的法國網紅對於只需20秒就能完成熱騰騰烏龍麵的機器驚嘆不已，影片累積超過18萬次觀看，網友紛紛留言表示共鳴。

巴西2歲學生遺留車內！60度高溫活活熱死 幼稚園女校長速逃下場曝光

巴西發生兒童被疏忽照顧而喪命的事故！2歲男童遭幼稚園女校長遺留在車內，當時車窗緊閉，加上烈日當空，車廂溫度高達攝氏60度。男童困在車上4小時後才被發現，送醫後因嚴重中暑終告不治。

不是移走遺體就好！孤獨死現場蛆蟲「蒼蠅2倍大」 清掃業者也驚嚇

日本特殊清掃業者經常負責孤獨死現場的清理，但除了需面對腐敗氣味與遺體處理外，最棘手的會是什麼呢？在Youtube上經營特殊清掃ch、訂閱人數達5.35萬的專業特殊清掃員鈴木亮太分享了自己的經歷，揭露了這場不為人知的驚悚戰役。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。