墓碑遭貼神秘「QR Code貼紙」！高達1千多張 主謀被逮揭用途

近期德國公墓發生令人費解的現象，高達1000多座墓碑被貼上神秘的QR Code貼紙，沒人搞懂這些是用來做什麼的，直到今年2月底謎底終於揭曉。

根據《紐約時報》報導，德國慕尼黑3處公墓的墓碑，從去年12月開始陸續被貼上來源不明的QR Code貼紙，這讓工作人員及家屬感到不安與困惑。

這些1.95x1.2英吋（約5x3公分）的QR Code貼紙隨機出現在新舊墓碑上，掃描後會顯示墓中死者的姓名及在墓園裡的位置，但是誰貼的、作用為何，墓園工作人員毫不知情。

直到今年2月底，警方查到幕後主謀：負責清理和維護墓地的當地公司。公司經理表示，這些QR Code可以有效幫助員工追蹤已經維護過的墓碑。

3處公墓中總共約有1000多座墓碑被貼上貼紙，要在不損害墓碑的情況下清除這些貼紙，需花費100至500歐元（約新台幣3400至1萬7千元），總成本可能高達50萬歐元（約新台幣1千7百萬元），當地政府要求警方以財損刑事案進行調查。