連骨灰罈都敢偷！陸客勒索濟州島寺廟6500萬 逃柬埔寨遭通緝

韓國濟州島近日發生一起令人震驚的盜竊案，兩名中國籍男子潛入一座寺廟的靈骨塔，竊取6個骨灰罈後逃往海外，向寺廟勒索高額贖金，警方已將骨灰罈全數尋回，並全面追緝嫌犯。

根據《韓聯社》報導，本月24日凌晨，兩名40多歲的中國大陸男子從濟州市一座寺廟的靈骨塔中，偷走6個骨灰罈，分別藏匿於山區兩處，隨後搭機離韓，從香港轉機至柬埔寨。

這兩名竊賊還將骨灰罈被竊的影片傳給寺廟，要求支付200萬美元（約新台幣6千5百萬元）的贖金。

警方隨即展開調查，動員約40人連續3天在附近山區展開搜索，最終成功尋回所有骨灰罈，並交還給受害者家屬。警方正在全面追緝嫌犯，並計劃發出國際刑警組織的通緝令。

調查發現，這兩名犯嫌是以免簽方式入境濟州島，且提前到寺廟踩點預謀犯案。此案也凸顯了濟洲地區來自中國的犯罪活動增加趨勢，根據韓國過去6年外國人犯罪數據統計，自2019年開始，外國人犯罪案件逐年增加，2021年為505人、2022年為516人、2023年為535人、2024年初步數據已達608人，其中約70%是中國籍人士。