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巴西2歲學生遺留車內！60度高溫活活熱死 幼稚園女校長速逃下場曝光

香港01／ 撰文：喬納森
校長利馬因忙於招生的工作而將福斯蒂諾遺留在車上。（網上圖片）
校長利馬因忙於招生的工作而將福斯蒂諾遺留在車上。（網上圖片）

巴西發生兒童被疏忽照顧而喪命的事故！2歲男童遭幼稚園女校長遺留在車內，當時車窗緊閉，加上烈日當空，車廂溫度高達攝氏60度。男童困在車上4小時後才被發現，送醫後因嚴重中暑終告不治。

涉事校長竟在事件後試圖逃跑，終被警方成功追捕，其後因過失殺人罪而被起訴，已被扣押等候上庭。

2歲童被遺留在車內

綜合外媒報導，事發於今年2月18日，地點為巴西戈亞斯州的內羅波利斯1間幼稚園，擔任校長的幼兒園女教師利馬（Flaviane Lima）將2歲男童福斯蒂諾（Salomao Rodrigues Faustino）遺留在車上，過了數小時她才驚覺福斯蒂諾失蹤，急急回到車上尋找，才發現福斯蒂諾被綁在兒童座椅上，當場已無知覺。

困攝氏60度高溫車廂4小時 活活熱死

由於當時烈日當空，車窗全關上，車內的溫度高達攝氏60度，而福斯蒂諾已被困在車內達4小時，被抬出時已陷昏迷，送醫搶救後終因嚴重中暑不治。

而最令人氣憤的是利馬在事後慌忙逃走，警方在事發地點88公里外將她逮捕，控以過失殺人罪，現被扣押等待上庭。

因忙於招生工作致疏忽出事

據報利馬不僅擔任幼稚園校長，平時也負責接送部份孩子，事發當天她如常到福斯蒂諾家中接他回幼稚園，可是她因忙於做招生的工作，而忘了帶福斯蒂諾回校內，把他遺留在車上致活活熱死。利馬的辯護律師指，「利馬並不是故意的，她也被嚇到了，當醫護人員到達之前試圖挽救福斯蒂諾的性命」。

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文章授權轉載自《香港01》

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