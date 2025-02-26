度假變噩夢！卡達航空乘客驟逝 澳洲夫妻與屍同坐共飛4小時

搭飛機時遇到哭鬧不止的小孩已經很可怕了，但這對夫妻居然被迫坐在屍體邊一整個旅程！

根據《每日郵報》的報導，米切爾(Mitchell Ring)和珍妮佛(Jennifer Colin)夫婦當時正搭乘卡達航空從澳洲墨爾本飛往義大利威尼斯度假，遇到一名女士在上完洗手間後突然倒在走道上。

儘管機組人員嘗試搶救，但這名女士仍然不幸去世。米切爾表示，當時機組人員拿了一張輪椅，試圖將這名女士的遺體推到商務艙，「但她體型相當龐大，無法通過走道」。這時機組人員注意到夫妻兩人身邊還有空位，就請他們為遺體騰出空間。

接著這具遺體就被毯子蓋著，放在米切爾身邊，直到飛機抵達多哈，足足「陪伴」了他4個小時。

本來就對坐飛機感到焦慮的珍妮佛表示，這是一場令人痛苦的折磨，她對機組人員決定將遺體放在兩人旁邊的決定感到震驚，「他們要把她放那裡嗎？」，而且機組人員並沒有為兩人提供離遺體較遠的位置。幸運的是，一位坐在另一排的女士身邊有空位，她邀請珍妮佛和她坐在一起。

更糟的是，兩人被迫在飛機降落後等待警察和醫療人員登機，他們當著兩人的面開始檢查遺體，意味著兩人看到了那名女士的遺容。

米切爾表示卡達航空應對此負責，「他們有責任照顧他們的顧客和員工，我們應該被聯繫，問問我們是否需要幫助，是否需要諮詢」、「我不知道自己現在作何感想，想和其他人談談，確保自己沒事」。卡達航空則回應，表示事件正在調查中。