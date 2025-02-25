快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

性愛大戰開打？兩大成人派對撞期「春聲震天」情慾解放惹怒當地

聯合新聞網／ 綜合報導
英國林肯郡的迷人村莊阿靈頓（Allington）即將迎來一場前所未有的「性愛大戰」。 情境示意圖／Ingimage
英國林肯郡的迷人村莊阿靈頓（Allington）即將迎來一場前所未有的「性愛大戰」。 情境示意圖／Ingimage

英國林肯郡的迷人村莊阿靈頓（Allington）即將迎來一場前所未有的「性愛大戰」。原定分開舉辦的兩大成人活動「Swingathon」和「OnlyFest」因協調不當，將於7月17日至20日同時在同一場地登場。這一意外安排引發了當地居民和網友的熱議。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，「Swingathon」是一個著名的多人性愛派對，參加者可以在多個主題帳篷中自由選擇，體驗各種性愛活動，例如遊戲帳篷、鋼管舞、泡沫派對、移動地牢等。該活動對攝影錄音和保密有嚴格限制，旨在為參加者提供一個私密、安全的環境，去年吸引了約1000人參加，今年主辦方預計活動將「規模更大、更大膽、更精彩」。

與此同時，「OnlyFest」則由知名成人平台OnlyFans主辦，旨在為網路創作者提供一個戶外創作的機會，同時鼓勵參加者拍攝和分享內容，讓創作者們在活動中尋找靈感，不受任何偏見地結識志同道合的夥伴。針對兩大活動撞期的狀況，主辦方表示，只要遵守該場活動的規定，任何參與者都可以在特定時間內前去體驗另一個活動。

然而，「Swingathon」的嚴格保密政策與「OnlyFest」的開放拍攝方針形成鮮明對比，這可能導致參加者在活動期間面臨尷尬或隱私泄露的風險。此外，當地居民也對活動表示擔憂，在去年「Swingathon」舉辦期間，憤怒的居民曾向警方投訴，參加者的「尖叫聲和呻吟聲」讓他們夜不能寐，嚴重影響睡眠和日常生活，今年兩個大型活動的同時舉辦可能進一步加劇這些問題。

據了解，南凱斯蒂文區議會許可委員會和林肯郡警方，曾以防止犯罪和混亂、公共安全、防止公共滋擾和保護兒童免受傷害為由，極力反對舉辦成人活動，但「Swingathon」和「OnlyFest」仍獲得批准。

對此，主辦方承諾，將採取更嚴格的監控和規則以維持活動秩序，並盡量減少對附近居民的影響。然而，活動的性質和規模使避免干擾當地社區成為一大挑戰。

隨著活動日期的臨近，參加者和居民都在關注主辦方將如何處理這前所未有的情況。無論結果如何，這兩個成人平台的「性愛大戰」恐怕將成為阿靈頓村莊歷史上備受爭議的一章。

OnlyFans 性愛 情慾 派對

延伸閱讀

「我想回家」逼8旬失智母入住養老院 女兒見慘況淚崩：一生愧疚

相關新聞

令人髮指！印度賤民少女「5年遭60人性侵」 親戚同學鄰居噁逞獸慾

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60...

性愛大戰開打？兩大成人派對撞期「春聲震天」情慾解放惹怒當地

英國林肯郡的迷人村莊阿靈頓（Allington）即將迎來一場前所未有的「性愛大戰」。原定分開舉辦的兩大成人活動「Swingathon」和「OnlyFest」因協調不當，將於7月17日至20日同時在同一場地登場。這一意外安排引發了當地居民和網友的熱議。

英樂團台上男男吻！大馬音樂節被迫取消主辦方求償 英法院裁定無責

英國樂團The 1975主唱馬修希利於2023年在大馬音樂節表演親吻男性團員，批評當地反LGBTQ法規，活動最終取消。英...

女學生校外教學產子！寶寶連同臍帶被從巴黎飯店2樓窗戶丟出

意外懷孕或太年輕就當媽媽可能會令人不知所措，但更應該要好好規劃自己和寶寶的未來。美國一名年輕女學生在巴黎一間酒店分娩，竟將剛出生的孩子丟出窗外。

北海道「流冰漫步」又美又浪漫？專家警告超危險：今年冰薄如手機

鄂霍次克海流冰是北海道冬季特有的壯麗絕景，吸引大批觀光客擁入網走市沿岸，甚至為了與美景拍照，大著膽子踩上流冰漫步。針對此種行為...

妹子謀職遭誘騙…囚地下室性侵達3個月 「脖子綁著狗鍊」逃跑

捷克近日發生一起令人髮指的恐怖性侵案，一名27歲女子長時間被關押在西北部洛烏尼縣（Louny）的一處民宅地下室，慘遭40歲男子卡雷爾囚禁、性侵長達3個多月，成功逃出時脖子上還綁著狗鍊，頭髮全被剃光，模樣慘不忍睹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。