性愛大戰開打？兩大成人派對撞期「春聲震天」情慾解放惹怒當地

英國林肯郡的迷人村莊阿靈頓（Allington）即將迎來一場前所未有的「性愛大戰」。原定分開舉辦的兩大成人活動「Swingathon」和「OnlyFest」因協調不當，將於7月17日至20日同時在同一場地登場。這一意外安排引發了當地居民和網友的熱議。

根據外媒「每日郵報（Daily Mail）」報導，「Swingathon」是一個著名的多人性愛派對，參加者可以在多個主題帳篷中自由選擇，體驗各種性愛活動，例如遊戲帳篷、鋼管舞、泡沫派對、移動地牢等。該活動對攝影錄音和保密有嚴格限制，旨在為參加者提供一個私密、安全的環境，去年吸引了約1000人參加，今年主辦方預計活動將「規模更大、更大膽、更精彩」。

與此同時，「OnlyFest」則由知名成人平台OnlyFans主辦，旨在為網路創作者提供一個戶外創作的機會，同時鼓勵參加者拍攝和分享內容，讓創作者們在活動中尋找靈感，不受任何偏見地結識志同道合的夥伴。針對兩大活動撞期的狀況，主辦方表示，只要遵守該場活動的規定，任何參與者都可以在特定時間內前去體驗另一個活動。

然而，「Swingathon」的嚴格保密政策與「OnlyFest」的開放拍攝方針形成鮮明對比，這可能導致參加者在活動期間面臨尷尬或隱私泄露的風險。此外，當地居民也對活動表示擔憂，在去年「Swingathon」舉辦期間，憤怒的居民曾向警方投訴，參加者的「尖叫聲和呻吟聲」讓他們夜不能寐，嚴重影響睡眠和日常生活，今年兩個大型活動的同時舉辦可能進一步加劇這些問題。

據了解，南凱斯蒂文區議會許可委員會和林肯郡警方，曾以防止犯罪和混亂、公共安全、防止公共滋擾和保護兒童免受傷害為由，極力反對舉辦成人活動，但「Swingathon」和「OnlyFest」仍獲得批准。

對此，主辦方承諾，將採取更嚴格的監控和規則以維持活動秩序，並盡量減少對附近居民的影響。然而，活動的性質和規模使避免干擾當地社區成為一大挑戰。

隨著活動日期的臨近，參加者和居民都在關注主辦方將如何處理這前所未有的情況。無論結果如何，這兩個成人平台的「性愛大戰」恐怕將成為阿靈頓村莊歷史上備受爭議的一章。