英樂團台上男男吻！大馬音樂節被迫取消主辦方求償 英法院裁定無責

英國樂團The 1975主唱馬修希利於2023年在大馬音樂節表演親吻男性團員，批評當地反LGBTQ法規，活動最終取消。英國法院受理主辨單位求償訴訟，裁定團員不需對表演損失負個人責任。

主辨單位Future Sound Asia迄未對英國法院裁定做出回應。

馬來郵報（Malay Mail）、南華早報（South ChinaMorning Post）報導，英國法院裁定The 1975樂團團員不需對音樂節的損失負個人責任。

2023年7月間，馬修希利（Matty Healy）在馬來西亞Good Vibes Festival音樂節中，親吻同台的男性樂團成員，在舞台上連番批評馬來西亞政府，表達支持LGBTQ團體。

#EsTendencia: The 1975 ha sido demandada por 2.4 millones de dólares por el organizador del ‘Good Vibes Festival’, después del beso de Matty Healy en el escenario para protestar contra las leyes anti-LGBTIQ+ de Malasia 🇲🇾 pic.twitter.com/rqCsfInHl1 — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) 2024年7月30日

馬修希利的突發行為不僅導致表演提前結束，也在這個以穆斯林為主的大馬社會掀起軒然大波。當時的通訊及數位部長法米（Fahmi Fadzil）宣布取消為期3天的音樂節，把英國獨立搖滾樂團The 1975列為黑名單，禁止在馬來西亞表演。

主辦單位認為，The 1975在2023年7月吉隆坡的演出違約，違反當地規範，因此向英國法院提出訴訟，求償190萬英鎊（約新台幣7460萬元）。

主辦單位的律師團隊主張，馬修希利昔日毒品成癮報導最初引發擔憂，樂團當時向大馬有關當局承諾遵守當地法規，最終才獲准演出。The 1975成員應對音樂節活動順利進行負責，結果卻因這些行為導致音樂節遭取消。

樂團律師反駁稱，表演契約是與樂團的公司簽訂，主辦單位試圖把責任直接加諸於表演者。

樂團還遭指控違反音樂節規範，將酒帶上舞台，並以不符水準的歌曲表演引發觀眾不滿。

承審法官表示，針對樂團團員求償，在法律上站不住腳。此案雖可繼續對公司進行訴訟，但要求主辨單位支付10萬英鎊訴訟費。

大馬媒體報導，英國法院裁定指法律責任無法延伸到個人。

大馬同志權益運動人士王能傑（Isaac）今天對這起案件受訪表示，決定取消表演並造成表演活動財務損失的是通訊及數位部，主辦單位不應向The 1975樂團提出賠償訴訟，在法律上站不住腳，應控告通訊及數位部。

他認為，通訊及數位部多半擁有核准活動表演與否權力，或許主辦單位不願意向政府提出訴訟。

馬來西亞多數人口是穆斯林，同性戀在大馬視為非法，會依伊斯蘭律法處以鞭刑，男性之間的性行為同樣會被判刑。LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群認為在大馬社會遭到歧視。

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