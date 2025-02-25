快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

英樂團台上男男吻！大馬音樂節被迫取消主辦方求償 英法院裁定無責

中央社／ 吉隆坡25日專電
英國樂團The 1975主唱馬修希利。 美聯社
英國樂團The 1975主唱馬修希利。 美聯社

英國樂團The 1975主唱馬修希利於2023年在大馬音樂節表演親吻男性團員，批評當地反LGBTQ法規，活動最終取消。英國法院受理主辨單位求償訴訟，裁定團員不需對表演損失負個人責任。

主辨單位Future Sound Asia迄未對英國法院裁定做出回應。

馬來郵報（Malay Mail）、南華早報（South ChinaMorning Post）報導，英國法院裁定The 1975樂團團員不需對音樂節的損失負個人責任。

2023年7月間，馬修希利（Matty Healy）在馬來西亞Good Vibes Festival音樂節中，親吻同台的男性樂團成員，在舞台上連番批評馬來西亞政府，表達支持LGBTQ團體。

馬修希利的突發行為不僅導致表演提前結束，也在這個以穆斯林為主的大馬社會掀起軒然大波。當時的通訊及數位部長法米（Fahmi Fadzil）宣布取消為期3天的音樂節，把英國獨立搖滾樂團The 1975列為黑名單，禁止在馬來西亞表演。

主辦單位認為，The 1975在2023年7月吉隆坡的演出違約，違反當地規範，因此向英國法院提出訴訟，求償190萬英鎊（約新台幣7460萬元）。

主辦單位的律師團隊主張，馬修希利昔日毒品成癮報導最初引發擔憂，樂團當時向大馬有關當局承諾遵守當地法規，最終才獲准演出。The 1975成員應對音樂節活動順利進行負責，結果卻因這些行為導致音樂節遭取消。

樂團律師反駁稱，表演契約是與樂團的公司簽訂，主辦單位試圖把責任直接加諸於表演者。

樂團還遭指控違反音樂節規範，將酒帶上舞台，並以不符水準的歌曲表演引發觀眾不滿。

承審法官表示，針對樂團團員求償，在法律上站不住腳。此案雖可繼續對公司進行訴訟，但要求主辨單位支付10萬英鎊訴訟費。

大馬媒體報導，英國法院裁定指法律責任無法延伸到個人。

大馬同志權益運動人士王能傑（Isaac）今天對這起案件受訪表示，決定取消表演並造成表演活動財務損失的是通訊及數位部，主辦單位不應向The 1975樂團提出賠償訴訟，在法律上站不住腳，應控告通訊及數位部。

他認為，通訊及數位部多半擁有核准活動表演與否權力，或許主辦單位不願意向政府提出訴訟。

馬來西亞多數人口是穆斯林，同性戀在大馬視為非法，會依伊斯蘭律法處以鞭刑，男性之間的性行為同樣會被判刑。LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒）族群認為在大馬社會遭到歧視。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂團 音樂 馬來西亞

延伸閱讀

選舉塵埃落定 英、印重啟貿易談判

英國投入逾8億元 加倍支持烏克蘭軍事醫療

倫敦是英國最富有的城市 但同樣逃不過「這問題」

英國政府投資83億元 助蘇格蘭煉油廠轉型

相關新聞

令人髮指！印度賤民少女「5年遭60人性侵」 親戚同學鄰居噁逞獸慾

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60...

英樂團台上男男吻！大馬音樂節被迫取消主辦方求償 英法院裁定無責

英國樂團The 1975主唱馬修希利於2023年在大馬音樂節表演親吻男性團員，批評當地反LGBTQ法規，活動最終取消。英...

女學生校外教學產子！寶寶連同臍帶被從巴黎飯店2樓窗戶丟出

意外懷孕或太年輕就當媽媽可能會令人不知所措，但更應該要好好規劃自己和寶寶的未來。美國一名年輕女學生在巴黎一間酒店分娩，竟將剛出生的孩子丟出窗外。

北海道「流冰漫步」又美又浪漫？專家警告超危險：今年冰薄如手機

鄂霍次克海流冰是北海道冬季特有的壯麗絕景，吸引大批觀光客擁入網走市沿岸，甚至為了與美景拍照，大著膽子踩上流冰漫步。針對此種行為...

妹子謀職遭誘騙…囚地下室性侵達3個月 「脖子綁著狗鍊」逃跑

捷克近日發生一起令人髮指的恐怖性侵案，一名27歲女子長時間被關押在西北部洛烏尼縣（Louny）的一處民宅地下室，慘遭40歲男子卡雷爾囚禁、性侵長達3個多月，成功逃出時脖子上還綁著狗鍊，頭髮全被剃光，模樣慘不忍睹。

中東也有「兩岸一家親」！約旦會拒絕接受加薩難民嗎？

當川普向世界宣布他的加薩倡議，約旦國王阿布杜拉二世旋即前往華府，打算與川普溝通談判。在簡短的會談中，阿布杜拉二世明確表達反對重新安置巴勒斯坦人民、強調讓這些人在原地重建，也承諾約旦將接收2,000名來自加薩的患病兒童，得到川普的讚賞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。