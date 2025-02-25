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北海道「流冰漫步」又美又浪漫？專家警告超危險：今年冰薄如手機

聯合新聞網／ 綜合報導
流冰示意圖，圖為2021年俄羅斯西伯利亞。 路透資料照
流冰示意圖，圖為2021年俄羅斯西伯利亞。 路透資料照

鄂霍次克海流冰是北海道冬季特有的壯麗絕景，吸引大批觀光客擁入網走市沿岸，甚至為了與美景拍照，大著膽子踩上流冰漫步。針對此種行為，專家疾呼「非常危險」，指出與往年相比，今年的冰不只少，厚度也薄很多。

為了阻止觀光客在流冰上漫步的行為，當地人在能觀賞流冰的景點，都貼心地標註上「非常危險，請不要走上流冰」的告示牌，這些警告不僅使用日語說明，還有英語、中文等多種語言。當地人表示，流冰上有一塊類似冰雪交界的地方，越過後底下可能並非沙灘，而是海洋，但是仍可見到有足跡一直通往數十公尺外的流冰。

專家指出，由於今年日本海的暖流湧入鄂霍次克海，使得海水溫度上升，導致流冰比往年更稀少、更薄，因此走在流冰上必須特別注意；北見工業大學的教授館山一孝也表示，今年的流冰厚度約只有10公分至20公分，僅約1支手機高，因此人走在上面非常危險。

日媒《FNN》採訪時也發現，專業嚮導會帶著遊客在確認安全的流冰上行走，但部分遊客卻擅自進入可能有危險的區域，有些人甚至帶著小孩往海洋方向走。即使有當地人提醒，仍不以為意地執意走在流冰上。有被勸回的人解釋，因為看到前所未見的景色，忍不住就在流冰上愈走愈遠，現在想想的確是很恐怖，聽從當地人的意見是對的。

海上保安廳也警告，一旦有人從流冰跌入海中，由於海水溫度極低，可能在很快就會出現低溫現象，甚至死亡。

北海道 日本 海上保安廳 觀光客

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