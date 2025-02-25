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女學生校外教學產子！寶寶連同臍帶被從巴黎飯店2樓窗戶丟出
意外懷孕或太年輕就當媽媽可能會令人不知所措，但更應該要好好規劃自己和寶寶的未來。美國一名年輕女學生在巴黎一間飯店分娩，竟將剛出生的孩子丟出窗外。
根據《每日郵報》報導，一名18歲的美國女學生參加學校舉辦的遊歐校外教學，她入住法國巴黎一家飯店後分娩，卻沒有去醫院，反而將剛出生的寶寶連同臍帶一起丟出窗外。
裹著床單的新生兒從二樓高空墜至街道上，目擊者立即報警送醫治療，然而寶寶傷勢過重，在到達醫院後被宣告死亡。
該名美國女學生隨後被送至同一間醫院接受產後手術，警方同時以「謀殺兒童」罪嫌拘留她。調查人員認為女子可能有「否認懷孕（pregnancy denial）」的症狀，詳細情況正在調查中。
「否認懷孕」是指孕婦潛意識知道自己懷孕，但心理層面上拒絕承認。
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