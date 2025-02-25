快訊

死者身分遭冒用！嘉義罷免連署再傳造假 領銜人致歉「放棄第2階段」

林岱樺為高喊「政治干預司法」道歉 傳全因賴清德這句話

柯文哲恩師、心臟權威朱樹勳過世 享壽87歲…醫院今發聲明哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

女學生校外教學產子！寶寶連同臍帶被從巴黎飯店2樓窗戶丟出

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女學生在巴黎一家飯店產子，竟將寶寶丟出窗外。示意圖／ingimage
美國一名女學生在巴黎一家飯店產子，竟將寶寶丟出窗外。示意圖／ingimage

意外懷孕或太年輕就當媽媽可能會令人不知所措，但更應該要好好規劃自己和寶寶的未來。美國一名年輕女學生在巴黎一間飯店分娩，竟將剛出生的孩子丟出窗外。

根據《每日郵報》報導，一名18歲的美國女學生參加學校舉辦的遊歐校外教學，她入住法國巴黎一家飯店後分娩，卻沒有去醫院，反而將剛出生的寶寶連同臍帶一起丟出窗外。

裹著床單的新生兒從二樓高空墜至街道上，目擊者立即報警送醫治療，然而寶寶傷勢過重，在到達醫院後被宣告死亡

該名美國女學生隨後被送至同一間醫院接受產後手術，警方同時以「謀殺兒童」罪嫌拘留她。調查人員認為女子可能有「否認懷孕（pregnancy denial）」的症狀，詳細情況正在調查中。

「否認懷孕」是指孕婦潛意識知道自己懷孕，但心理層面上拒絕承認。

嬰兒 巴黎 懷孕 死亡 飯店

延伸閱讀

巴西37歲女嫁給「布娃娃」 曝喜訊「懷了第4寶」害喜

情人節約會小心！ 青少年遭性侵有一半是情侶關係

白人媽生黑人寶寶！揭人工受孕弄錯胚胎再被奪監護權 告診所索償

21周胎兒小腳「掉出來」！媽媽硬撐1個月 奇蹟早產兒出生僅750克

相關新聞

令人髮指！印度賤民少女「5年遭60人性侵」 親戚同學鄰居噁逞獸慾

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60...

妹子謀職遭誘騙…囚地下室性侵達3個月 「脖子綁著狗鍊」逃跑

捷克近日發生一起令人髮指的恐怖性侵案，一名27歲女子長時間被關押在西北部洛烏尼縣（Louny）的一處民宅地下室，慘遭40歲男子卡雷爾囚禁、性侵長達3個多月，成功逃出時脖子上還綁著狗鍊，頭髮全被剃光，模樣慘不忍睹。

女學生校外教學產子！寶寶連同臍帶被從巴黎飯店2樓窗戶丟出

意外懷孕或太年輕就當媽媽可能會令人不知所措，但更應該要好好規劃自己和寶寶的未來。美國一名年輕女學生在巴黎一間酒店分娩，竟將剛出生的孩子丟出窗外。

北海道「流冰漫步」又美又浪漫？專家警告超危險：今年冰薄如手機

鄂霍次克海流冰是北海道冬季特有的壯麗絕景，吸引大批觀光客擁入網走市沿岸，甚至為了與美景拍照，大著膽子踩上流冰漫步。針對此種行為，專家疾呼「非常危險」，指出與往年相比，今年的冰不只少，厚度也薄很多。

中東也有「兩岸一家親」！約旦會拒絕接受加薩難民嗎？

當川普向世界宣布他的加薩倡議，約旦國王阿布杜拉二世旋即前往華府，打算與川普溝通談判。在簡短的會談中，阿布杜拉二世明確表達反對重新安置巴勒斯坦人民、強調讓這些人在原地重建，也承諾約旦將接收2,000名來自加薩的患病兒童，得到川普的讚賞。

雙重背叛！吵架後獲男友父親安慰變床戰 出軌女子極度後悔決定這樣做

出軌對象竟是伴侶的親人，完全是雙重背叛！外國1名女子在網上發文，指自己跟隨男友離鄉別井到異地，辛苦地適應當地生活，而且擔心被裁員，男友在1次家庭聚會遲到45分鐘，女子要求對方道歉，結果雙方當場發生激烈口角。女子覺得受委屈，大哭着跑到洗手間，男友父親見狀便上前安慰，其間親吻她，之後2人之間一發不可收拾，隨後單獨見面發生關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。