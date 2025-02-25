妹子謀職遭誘騙…囚地下室性侵達3個月 「脖子綁著狗鍊」逃跑

捷克近日發生一起令人髮指的恐怖性侵案，一名27歲女子長時間被關押在西北部洛烏尼縣（Louny）的一處民宅地下室，慘遭40歲男子卡雷爾囚禁、性侵長達3個多月，成功逃出時脖子上還綁著狗鍊，頭髮全被剃光，模樣慘不忍睹。

根據外媒報導，事件發生在捷克西北部洛烏尼縣的布爾沙尼村，卡雷爾以提供一份工作為由，把女子誘騙到家，關押在地下室裡，並對她進行凌虐和性侵。根據受害者的描述，她待在地下室時，卡雷爾用對待狗的方式來對待她，脖子被戴上粗大的狗鍊，頭髮被剃光，並且長期得不到充足的食物，僅偶爾提供一點點麵包和水讓她充飢。

受害女子最終在2月15日晚上，趁卡雷爾不在家時決定逃脫，並在2月16日凌晨3時順利逃出地下室，跑到鄰居家求救，把自己長時間經歷虐待的事情說出來。警方調查發現，卡雷爾是慣犯，早在2021年就犯下類似案件，當時他在克里里鎮（Kryry）也曾綁架一名22歲女子，並用類似手法囚禁虐待，被判處3年有期徒刑，但上訴後於2022年提前獲釋。如今他再度犯案，最高恐面臨12年的有期徒刑。

事件曝光後，當地居民震驚表示，卡雷爾雖然表面上為人和善，但心中卻隱藏著暴力和控制欲，希望法律能給予受害者公正的判決，讓這種暴行不再重演。