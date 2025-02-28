吃到飽不能挑食？韓男專攻比目魚壽司 店員不爽趕人起爭執

根據國際媒體「AFPBB News」的報導，近日韓國一名20多歲男子在壽司吃到飽餐廳專挑比目魚享用，卻遭店員嫌棄，甚至被趕走，引發網友熱議。該事件於2月17日登上韓國新聞節目《事件班長》，許多網友對店家的服務態度感到不滿，但也有人認為顧客的行為不夠有禮貌。

該男子表示，他多次一個人光顧這間壽司店，特別喜歡比目魚壽司，就拿了很多盤。剛開始店員客氣地提醒他「其他客人也要享用，能不能稍微少拿一點」，他也同意配合。但當他多次來訪後，該店員態度變得惡劣，甚至冷嘲熱諷地說「又來了？」、「是要把比目魚吃光嗎？」。

某次，他剛伸手要拿比目魚壽司，就被店員制止，「之前應該有跟你說過要拿少一點了」，並直接將盤子端走，只留給他三貫壽司說「吃完這些就請離開」。這讓男子當場與店員發生爭執，最後店長前來道歉平息風波。然而，當他之後再度光顧，依舊被店員冷眼相對：「你又來了？」

此事曝光後，韓國網友展開激烈討論。不少人認為，既然是「吃到飽」，店家就應該遵守規則，不能因顧客愛吃某種壽司就擺臉色，有人甚至直言：「這種店不值得去！」然而，也有網友站在店家的立場，認為這名顧客的行為有欠考量，表示「吃到飽只吃單一品項，違反用餐禮節」、「應該對特定餐點限制數量」、「可能是那個服務生覺得要一直補比目魚很麻煩」。由此可見，店家和消費者對「吃到飽」餐廳的標準有很大的討論空間。