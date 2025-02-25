雙重背叛！吵架後獲男友父親安慰變床戰 出軌女子極度後悔決定這樣做

出軌對象竟是伴侶的親人，完全是雙重背叛！外國1名女子在網上發文，指自己跟隨男友離鄉別井到異地，辛苦地適應當地生活，而且擔心被裁員，男友在1次家庭聚會遲到45分鐘，女子要求對方道歉，結果雙方當場發生激烈口角。女子覺得受委屈，大哭着跑到洗手間，男友父親見狀便上前安慰，其間親吻她，之後2人之間一發不可收拾，隨後單獨見面發生關係。

出軌女知道自己「所做的是不可原諒的」、「知道（自己）是一個卑鄙的人」，因此決定跟隨母親建議分手回國。許多網民批評女子行為卑劣，「爭執代表可以出軌？」、「明白人在異鄉，壓力很大，但不代表可以和男友父親陷入不倫戀」。

跟隨男友離鄉別井 努力適應當地生活

36歲的女子在「Reddit討論區」發文，表示在愛爾蘭工作時認識1名32歲異國男子，交往1年後，由於男友在自己國家獲得薪資優厚工作，所以她決定前往對方的國家，在往後2年，原PO重新適應生活，包括學習新語言和結交新朋友，男友和其家人一直支持，盡其所能提供幫助。

不過原PO為人容易焦慮，而且每年只能見自己家人1次，每次1周，加上公司計劃重組，將裁減1萬名員工，令到原PO感到工作岌岌可危，但男友卻視之為結婚育兒機會，經常談論造人計劃，而原PO不確定自己是否已經準備好生育。

男友遲到45分鐘拒道歉 一度辱罵女友

其後男友家人因一些緣由舉行慶祝聚會，約定大家下午1時半在餐廳用膳，但男友遲大到，導致他們遲了45分鐘才到達，男友卻不以為意，完全沒有歉疚。原PO要求男友向家人道歉，但遭拒絕，反叫她切勿小題大做，雙方繼而發生爭執，男友一度辱罵她。原PO形容交往3年都未見過男友如此橫蠻粗魯，傷心前往洗手間痛哭。

全家人都不滿男友做法，先後和他理論，大約15分鐘後，男友的50歲父親敲門入內，嘗試用原PO母語安慰她。可能當時是一人突然太軟弱，另一人覺得對方我見猶憐，男友父親溫柔地親吻原PO，而她沒有抗拒，之後原PO乘搭的士回家。數分鐘後，男友回家道歉，聲稱當時壓力龐大，承諾不會再辱罵她。

男友父親安慰反陷不倫戀 出軌女分手回國

2天後，男友父親知道兒子不在家，繼而上門與原PO見面，雙方發生關係，之後幾乎每天都會見面，原PO形容「知道把事情搞砸了，真的很愛男友，但對男友父親卻有1種奇怪的感覺」。夾在2父子之間加上破壞別人家庭，原PO最後決定和男友父親斬斷肉體關係。

原PO亦向自己母親交代事件，母親聞言大怒，認為女兒應該和男友坦白和分手，但不用提及男友父親，原PO照做離開昔日愛巢，甚至辭職返國。

大量網友留言直斥原PO不當，「好過份，吵架不代表可以偷腥」、「和男友父親出軌，你知道對男友造成多大傷害？」、「你男友值得更好」。有關貼文於大約1年前上傳，近日再度被炒熱。

延伸閱讀：

姦夫︰喜歡跟我愛愛嗎？ 女兒驚揭母親出軌大義滅親 綠帽父怒告

出軌很忙！人夫用Excel排偷情日程 人妻見小三裸照與情書怒提告

文章授權轉載自《香港01》