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上班遲到30分鐘！保安遭同事開槍擊斃 網驚：再也不敢遲到了

香港01／ 撰文：桃樂斯
菲律賓有保安不滿同事屢次遲到，情緒失控下開槍擊斃對方。（網上影片截圖）
菲律賓有保安不滿同事屢次遲到，情緒失控下開槍擊斃對方。（網上影片截圖）

菲律賓發生致命槍擊案。當地有於倉庫工作的保安員因為上班屢次遲到，有同事不滿被影響下班時間，故被對方開槍擊斃。現場畫面片段顯示，疑犯拿着槍靠近死者，然後開槍，不過他仍未完全宣泄怒氣，再在遠距離對死者開槍，上前指罵一輪才離去。

疑犯事後到警局自首，他指死者過往不時遲到，更出言威脅會對其家人不利。至事發當天對方再度遲到，他一時情緒失控才會開槍殺人。目前疑犯已被警方拘留，他將被控「謀殺罪」，下場如何則有待法庭審理。

疑犯舉起手槍將遲到同事擊斃

綜合菲律賓媒體報道，事發於2月3日早上約7時許，當地黎剎省（Rizal Province）有男子因為上班遲到，引來同事不滿，遭開槍擊斃。從網上流出的現場影片可見，事發時有多名員工在倉庫入口，34歲的死者傑里米（Jeremy Matugina）身穿白色上衣，疑犯則穿着保安員制服，他右手手持手槍靠近傑里米，疑犯突然舉起手槍，並向傑里米方向開槍，他應聲倒地。

兇徒向死者至少開2槍

現場眾人見狀驚恐萬分，紛紛四散躲避。疑犯開了1槍後仍未完全泄憤，退至大閘位置，遠距離再向死者方向補多1槍。鏡頭未能拍攝地上畫面，不過死者疑於地上苦苦掙扎，而疑犯則上前，不斷指罵指責他的不是，最後離開現場。

疑犯自首：情緒失控才會開槍殺人

疑犯及後主動到警局自首，他供稱自己是因為情緒失控，才開槍殺人。他續指，受害人過往曾多次上班遲到，據工作規定對方應於每天早上7時上班，接替其班次，不過對方屢次遲到，偶爾甚至7時30分才出現，嚴重影響他下班。但最令他不滿的是，死者曾多次出言威脅會對其家人不利，故稱「我不喜歡他把我的家人牽扯進來」。

死者屢次上班遲到惹禍

事發當天，死者再次遲到30分鐘，疑犯形容「那天他又遲到，而我之前已連續值班，情緒已接近崩潰。他還曾放我飛機，導致我無法交班，最終讓我失控」。目前疑犯已被警方拘留，手槍亦被沒收，他將被控《謀殺罪》，判決仍有待法庭審理。

死者遺下妻子　以及年幼小孩

死者遺下妻子和一名年僅1歲的小孩。對於丈夫突然被擊斃，其妻子表示悲痛，因為她一直以為丈夫跟同事相處融洽，「我以為他們相處得很好，因為長期以來就是這樣交接工作」，同時狠斥疑犯行為，「難道你沒想過你也有家人，他也有家人嗎？」。

網友看過片段後大驚：再也不敢遲到

片段於當地網絡瘋傳，有網友認為片段嚇人，「快傳給你常遲到的同事」、「再也不敢遲到了」、「這一看就是忍他很久了」。也有網友指出，遲到問題的確擾人，「一天10分鐘，一年就浪費很多天了」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

同事 失控 家人 影片

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