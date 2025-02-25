快訊

1股超過2,400萬元！波克夏股價創新高 分析師繼續看漲

趕飛機注意！桃園機捷工程車今凌晨偏移軌道 班次微調

川普：對加墨實施的25%關稅會按計畫「準時」推動

恐怖奪命火！一家7口妻兒5人活活被燒死 丈夫獨自逃生揭心酸內情

香港01／ 撰文：布萊恩
馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中妻子及4名孩子均被困房內活活燒死，35歲丈夫則獲自從窗口逃生保命。（網上圖片）
馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中妻子及4名孩子均被困房內活活燒死，35歲丈夫則獲自從窗口逃生保命。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖奪命火警，馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中的妻子及4名孩子均被困屋內活活燒死，35歲丈夫獨自從窗口逃生保命，2女兒則因為不在家逃過一劫。大火幾乎滅門，警方初步調查發現，失火屋子大門、側門及後門皆上鎖，估計5名死者因此無法及時逃出，而丈夫獨自逃生，原來背後藏有心酸內情。

妻兒5人葬身火海　丈夫獨自逃生

綜合馬來西亞媒體報道，事發2月13日，馬六甲郊區萬里望1處住宅淩晨1時許發生大火，當時在屋內的35歲丈夫莫哈末凱魯丁，從屋後窗口逃生保命，妻子及4名子女則受困屋後睡房及小閣樓，無法逃出，活活燒死。

5名死者包括妻子萊拉法蒂娜（37歲）、大女兒努達米雅巴達麗莎（13歲）、大兒子依茲達法哈菲祖丁（7歲）、三女兒努達麗拉卡蒂嘉（6歲）、小兒子依茲達尼法迪（4歲）。

火災起因有待調查。警方表示，消防員到達現場時，住宅已經有80%被大火吞噬，而初步調查發現，失火屋子的大門、側門及後門皆上鎖，相信是導致5名死者無法及時逃出原因。由於有傳妻子懷有身孕，要待法醫解剖確認是否一屍兩命。

丈夫嘗試救出家人　右腿骨折無能為力

至於事發時丈夫獨自逃生，警方指出，丈夫當天睡覺時，大約淩晨1時35分被妻子叫醒，告知家中發生火災；丈夫試圖救出所有家人，但因其右腳因車禍骨折打了石膏，行動受限，加上濃煙導致呼吸困難，最終未能成功，只能眼白白看着家人們葬身火海。

報道指，這家庭還有1名2女兒，幸因暫住祖母家逃過一劫。報道又說，該家庭相信獲得甲州社會及福利局援助。

事發時丈夫獨自逃生，原因心酸。（網上圖片）
事發時丈夫獨自逃生，原因心酸。（網上圖片）

延伸閱讀：

命火｜消防員衝火場見自己家崩潰　10親人慘死　調查揭心寒疑點

奪恐怖奪命火！豪宅失火一家三口逃不掉活活燒死　調查驚揭死亡內情

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 妻子 馬來西亞

相關新聞

令人髮指！印度賤民少女「5年遭60人性侵」 親戚同學鄰居噁逞獸慾

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60...

恐怖奪命火！一家7口妻兒5人活活被燒死 丈夫獨自逃生揭心酸內情

馬來西亞發生恐怖奪命火警，馬六甲郊區萬里望1處住宅發生大火，一家七口中的妻子及4名孩子均被困屋內活活燒死，35歲丈夫獨自從窗口逃生保命，2女兒則因為不在家逃過一劫。大火幾乎滅門，警方初步調查發現，失火屋子大門、側門及後門皆上鎖，估計5名死者因此無法及時逃出，而丈夫獨自逃生，原來背後藏有心酸內情。

「錢要裝袋嗎？」日超商店員貼心服務搶劫強盜 趁隙奪刀壓制獲表揚

2024年12月，日本鹿兒島市上之園町店的全家超商發生持刀搶劫案，店員松原陸空史（24歲）憑藉冷靜判斷，先將現金交給歹徒，隨後趁其不備成功壓制，最終順利將人交給警方。

根本沒病！粗心醫生弄混病歷 義男想拔智齒卻被「切掉下巴」

發生醫療事故總是令人遺憾。義大利發生了一起醫療事故，一間醫院將前來拔智齒的患者的病歷與另一名患有下巴惡性腫瘤的病人的病歷弄錯，導致他的下巴被切除。

白人媽生黑人寶寶！揭人工受孕弄錯胚胎再被奪監護權 告診所索償

十月懷胎、滿心期待生下的孩子，竟然不是自己骨肉？美國1名白人女子在醫療中心採取人工受孕服務，並選擇了1名與她同樣擁有金髮藍眼的…

桌上的水該喝嗎？企業面試秘密「水測試」 過來人分享過關法

每間公司在徵才面試時，都有不同的方式，國外的網友分享有企業招聘經理喜歡秘密用「水測試」，透過一杯水考驗面試者的應對，此舉也掀起網路討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。