根本沒病！粗心醫生弄混病歷 義男想拔智齒卻被「切掉下巴」

發生醫療事故總是令人遺憾。義大利發生了一起醫療事故，一間醫院將前來拔智齒的患者的病歷與另一名患有下巴惡性腫瘤的病人的病歷弄錯，導致他的下巴被切除。

根據《每日郵報》報導，羅馬一名35歲的男子在去年5月20日前往一家當地醫院處理智齒和口腔中的囊腫，醫生對囊腫進行了檢查，卻將檢驗結果與另一名患有下巴惡性腫瘤的病人的結果互換。導致這名男子在幾週後回診時震驚地發現自己「罹患癌症」。

醫生告訴他，他必須切除下顎骨並進行化療，而這次手術也讓男子的臉留下了永久性的損傷，包括右半邊臉部癱瘓。然而男子在術後一個月回診時，醫生卻說他的下顎骨中沒有檢測出癌症跡象，因此不需要化療。

男子為了獲得更多意見，將檢體送往其他實驗室檢驗，卻發現自己根本沒有得癌症，意味著他所接受的手術根本不需要進行。

男子在接受義大利媒體採訪時表示自己的心情難以形容，「我健康地活著，沒有致命疾病，卻遭受了很大的痛苦」。他已經針對這起事件對醫院提起法律訴訟，目前案件已經交由羅馬檢察機關處理。