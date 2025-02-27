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熱騰騰美味20秒出爐！日本烏龍麵自販機嚇到法網紅：裡面有師傅？

聯合新聞網／ 綜合報導
法國網紅對於日本的烏龍麵自販機感到相當驚奇。 圖擷自Bebechan IG
法國網紅對於日本的烏龍麵自販機感到相當驚奇。 圖擷自Bebechan IG

日本的自動販賣機文化向來讓外國人驚嘆，近期一名IG上擁有逾21萬粉絲的法國網紅@bebechan_france，在島根縣發現一台復古的「烏龍麵自動販賣機」，並在IG分享體驗。這名住在日本的法國網紅，對於只需20秒就能完成熱騰騰烏龍麵的機器驚嘆不已，影片累積超過18萬次觀看，網友紛紛加入討論。

影片中，Bebechan在一台復古的販賣機前投入400日圓，選擇「肉烏龍麵」，隨即看到機器開始運作，短短20秒後，熱騰騰的烏龍麵就完成了，讓他大為驚訝的表示：「不會有個師傅藏在機器裡面吧？」網友對這句話十分有共鳴，笑稱：「我們也一直這麼覺得！」此外，他對烏龍麵的湯頭、肉的甜味及麵條口感都讚不絕口，甚至還展現熟練的筷子技巧，同行其他朋友也紛紛購買了蕎麥麵、拉麵。

影片下方湧入大量留言，許多日本網友對Bebechan發自內心的驚喜反應覺得既開心又感動，稱讚他「吸麵條吃麵的樣子根本就是日本人」、「筷子拿得超標準」、「這才是真正懂日本文化的吃法！」，甚至有人表示：「他比我還會用筷子！」許多當地人紛紛推薦更多特別的日本美食，希望他能繼續體驗日本的庶民文化。

這段影片不僅讓人重新認識日本地方特色，也展現了復古自販機的獨特魅力。隨著影片的熱度攀升，許多網友表示想親自前往島根縣體驗這台「熱騰騰烏龍麵」的神奇自動販賣機。這也顯示出即使在科技發達的現代，這種傳統復古的飲食文化仍能為人們帶來滿滿的感動與樂趣。

外國人 日本 烏龍麵 販賣機

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