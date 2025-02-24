桌上的水該喝嗎？企業面試秘密「水測試」 過來人分享過關法

每間公司在徵才面試時，都有不同的方式，國外的網友分享有企業招聘經理喜歡秘密用「水測試」，透過一杯水考驗面試者的應對，此舉也掀起網路討論。

根據《紐約郵報》報導，一名網友在論壇Reddit好奇發文詢問：「企業的招聘經理會在面試者不知情的情況下，對他們進行哪些『特殊測試』？」貼文一出，其中有人回覆「水測試」，該網友表示：「我不是招聘經理，但在我被錄取後，與我的面試官聊到這件事，她告訴我，他們在招聘時會在桌上擺一壺水和一個杯子，觀察是否有人會在面試過程中喝水」。

他提到自己是在面試時唯一一個以「正常速度」喝水的人，他認為這被視為能在職場環境中自信地接受提供的禮物或邀請，透過觀察一個人如何拒絕水或喝水速度過快，可以看出很多個性特質。他也分享自身的經驗，「若你在面試中遇到類似情況，不知道『正常速度』是什麼，我當時的做法是，每回答完一個問題後喝一口水」，也有其他網友提到，「天啊！我面試時，桌子上也曾出現過水，當下並未特別在意，也許這就是為何儘管我只有一半資格也能被錄取的關鍵」。

不過也有人表示「一位招聘官告訴我，面試期間不要喝任何東西，以免灑到自己或其他地方」、「即使我口渴也會禮貌拒絕，因為我塗了口紅，不想在杯子上留下污漬」、「口紅印很尷尬外，大多數面試時間都是30-60分鐘，如果喝了讓我想上廁所怎麼辦？」。

這樣的任意試驗類似於「咖啡杯測試」，招聘經理會在面試者坐下前到辦公室茶水間裡為他們提供一杯咖啡，喝完之後，如果面試者不主動將用過的杯子歸還到茶水間，就不太可能被錄用。蘋果創辦人史蒂夫・賈伯斯（Steve Jobs）也曾使用「啤酒測試」，應徵者要陪同面試官去散步或喝一杯啤酒，藉此營造輕鬆氛圍，並透過非正式的對話觀察對方的個性與應對能力。