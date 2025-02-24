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溫泉旅館房內常見「封箱膠帶」日人也問號 真實用途與牠有關

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友發現入住溫泉旅館時，房間裡常會擺放膠帶，讓他相當困惑。示意圖／ingimage
日本網友發現入住溫泉旅館時，房間裡常會擺放膠帶，讓他相當困惑。示意圖／ingimage

一名日本網友分享近期到北海道三笠市旅遊，入住一家老牌溫泉旅館時，發現房間桌上放了一捲封箱膠帶，讓他相當困惑，因此上網詢問旅館用意，引來眾多網友猜測確切的用途。

日本網友在X上貼出一張封箱膠帶的照片，並發文表示住在鄉村的老旅館時，房間裡常會擺放膠帶，對此相當好奇，便詢問網友膠帶的用途是什麼。貼文一出，許多人紛紛留言猜測「讓旅客方便打包行李」、「怕客人跟旅館寵物玩耍時沾到毛，用膠帶可以黏下來」、「方便旅客黏衣服上的毛球」、「榻榻米墊上的燈心草黏在你的衣服上，可以用膠帶把它去除」。

另外有內行的網友指出封箱膠帶是用來「捕捉椿象」，也有人提到去年6月曾在知床的飯店看過膠帶，從飯店擺放的使用說明可以得知膠帶是用來黏住椿象，再將其丟進垃圾桶。由於部分日本山區的旅館夜間會有椿象出沒，而椿象稍微受到刺激就會分泌臭液，為防止旅客的手沾到液體，旅館才提供膠帶，讓旅客可以用來黏住椿象，移至戶外放生。

事實上，《聯合新聞網》過去曾報導，椿象除了對果樹會產生危害以外，一旦碰到還會有難以消散的強烈臭味，每年的3至6月是荔枝椿象交尾產卵期，讓種植果樹的農民苦不堪言，也有不少民眾因為衣物被椿象產卵而崩潰。

日本 溫泉旅館 荔枝椿象

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