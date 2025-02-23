18歲前女友重逢變弟媳！26歲淫狼不管她懷胎8月仍強拉性侵 下場曝光

弟媳懷胎8個月仍施狼爪！馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟媳」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟媳，邀請對方「入房」不果，竟強拉弟媳入房強姦。事後弟媳報案，當地法院日前判處男子7年有期徒刑、2下鞭笞，出獄後需接受警方監控2年。

與弟媳曾是戀人關係 重遇後深夜突造訪

馬來西亞傳媒報道，26歲被告是當地油棕果園工人，受害弟媳是他的前女友，案發時已懷孕8個月，弟弟正在監獄服刑。2月8日晚，他突然造訪弟媳友人位於峇株巴轄縣的住所，與當時身在屋內的弟媳及朋友聊天至清晨5時許。

強行拉弟媳入房摀口鼻強姦

被告一度假裝離開，但之後折返邀請弟媳「入房」，對方拒絕後他獸性大發，強行拉弟媳入房強姦。弟媳已臨盆在即，被告仍用布蓋住對方的嘴和眼睛，阻止她呼救喚來鄰居。

事後弟媳立即報案，警方同日迅速逮捕男子，並依當地最高20年有期徒刑、鞭笞的馬國《刑事法典》強姦罪起訴他。被告承認早已認識受害人，兩人曾交往，但被來嫁給其弟，警方調查指，受害人案發時已懷孕31周，胎兒是婚後懷上。他日前在庭上認罪，被判處7年有期徒刑、鞭笞2下，出獄後須接受警方監視2年。

延伸閱讀：

14歲童強姦91歲老婦！警查監視器、驗dna 驚揭小色魔是鄰居

14歲女童等巴士 遭外籍男扮問路拖草叢強姦…1招掙脱狂奔求救

文章授權轉載自《香港01》