快訊

台大畢業歌票選《上台大便》海放對手 最後1句藏爆點嗨翻全網

批曹興誠無誠信慣犯 翁曉玲再爆：允諾捐清大1500萬卻無後續

陳曉曾說「不想離婚」 決裂陳妍希網傳淨身出戶3條件

18歲前女友重逢變弟媳！26歲淫狼不管她懷胎8月仍強拉性侵 下場曝光

香港01／ 撰文／蘇菲亞
馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟媳」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟媳，邀請對方「入房」不果，竟強拉弟媳入房強姦。示意圖。圖／AI生成
馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟媳」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟媳，邀請對方「入房」不果，竟強拉弟媳入房強姦。示意圖。圖／AI生成

弟媳懷胎8個月仍施狼爪！馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟媳」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟媳，邀請對方「入房」不果，竟強拉弟媳入房強姦。事後弟媳報案，當地法院日前判處男子7年有期徒刑、2下鞭笞，出獄後需接受警方監控2年。

與弟媳曾是戀人關係 重遇後深夜突造訪

馬來西亞傳媒報道，26歲被告是當地油棕果園工人，受害弟媳是他的前女友，案發時已懷孕8個月，弟弟正在監獄服刑。2月8日晚，他突然造訪弟媳友人位於峇株巴轄縣的住所，與當時身在屋內的弟媳及朋友聊天至清晨5時許。

強行拉弟媳入房摀口鼻強姦

被告一度假裝離開，但之後折返邀請弟媳「入房」，對方拒絕後他獸性大發，強行拉弟媳入房強姦。弟媳已臨盆在即，被告仍用布蓋住對方的嘴和眼睛，阻止她呼救喚來鄰居。

事後弟媳立即報案，警方同日迅速逮捕男子，並依當地最高20年有期徒刑、鞭笞的馬國《刑事法典》強姦罪起訴他。被告承認早已認識受害人，兩人曾交往，但被來嫁給其弟，警方調查指，受害人案發時已懷孕31周，胎兒是婚後懷上。他日前在庭上認罪，被判處7年有期徒刑、鞭笞2下，出獄後須接受警方監視2年。

延伸閱讀：

14歲童強姦91歲老婦！警查監視器、驗dna 驚揭小色魔是鄰居

14歲女童等巴士 遭外籍男扮問路拖草叢強姦…1招掙脱狂奔求救

文章授權轉載自《香港01》

分手 懷孕 馬來西亞

相關新聞

18歲前女友重逢變弟媳！26歲淫狼不管她懷胎8月仍強拉性侵 下場曝光

弟媳懷胎8個月仍施狼爪！馬來西亞1名26歲男子和前女友分手後，得悉對方已成自己「弟媳」，更已懷胎8個月，他趁弟弟於監獄服刑期間，登門造訪弟媳…

令人髮指！印度賤民少女「5年遭60人性侵」 親戚同學鄰居噁逞獸慾

美國有線電視新聞網（CNN）報導，印度一名13歲女孩遭到鄰居性侵並被拍下不雅影片進行性勒索。隨後5年時間，她遭到多達60...

親家獅子大開口討嫁妝被拒！印度婦慘遭虐待 惡毒公婆竟「注射愛滋病毒」

對嫁妝不滿就狠下毒手？印度近日發生1宗可怕的家暴案，1名30歲已婚女子遭夫家全家嫌棄折磨，公婆甚至故意向她注射帶有愛滋病病毒的針劑使她染病，試圖奪去其性命…

銀行卡被街友摸走買刮刮樂…對方竟中千萬頭獎！法失主妥協：可以對半分

法國兩名街友用偷來的銀行卡購買刮刮樂，竟中了50萬歐元（約台幣1715萬）最大獎。目前彩票已被凍結，受害失主希望皆大歡喜...

新娘婚禮前夕逃婚！妹妹為家族顏面代嫁「準姊夫」 網友嘆慘

難道因為姊姊逃婚，就要妹妹代為出嫁？印尼有女子因為家族聯姻，面對家人施壓下被迫答應結婚，卻在婚禮前一天反悔，其父母為了家族面子，決定由妹妹代替姊姊嫁給「準姊夫」。不過婚禮曝光後卻惹來討論，因為妹妹才18歲，有網友感嘆她成為家族聯姻的犧牲品，「可憐的妹妹，她應該要繼續他的學業」；惟有留言讚賞她的勇氣，「向這位女士致敬，她的思想很成熟」，祝福對方未來可以幸福。

在拍電影？南非嫌犯爬法院外牆逃跑 網見畫面驚呼「不可能的任務」

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate’s Court）周二（2月18日）開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。