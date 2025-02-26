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不是移走遺體就好！孤獨死現場蛆蟲「蒼蠅2倍大」 清掃業者也驚嚇

聯合新聞網／ 綜合報導
負責清理孤獨死現場的特殊清掃業者透露，最頭疼的是蟲害問題。示意圖。 圖／Ingimage
負責清理孤獨死現場的特殊清掃業者透露，最頭疼的是蟲害問題。示意圖。 圖／Ingimage

日本特殊清掃業者經常負責孤獨死現場的清理，除了需面對腐敗氣味與遺體處理外，最棘手的會是什麼呢？據日本週刊SPA報導，在Youtube上經營特殊清掃ch、訂閱人數達5.35萬的專業特殊清掃員鈴木亮太分享了自己的經歷，揭露了這場不為人知的驚悚戰役。

據清潔人員透露，當遺體被發現時，現場通常已被大量害蟲佔據。蒼蠅會透過換氣扇、窗戶縫隙等進入房間，並在遺體上產卵。這些蛆蟲若未及時清理，會進一步孵化成蒼蠅，甚至蔓延到鄰近房屋，使鄰居察覺異狀。更駭人的是，某些環境中的蛆蟲因為攝取大量營養，體型甚至比一般蒼蠅大上兩倍，讓清潔員也感到毛骨悚然。此外，當地警方在處理遺體時，現場物品往往無法立即移動，導致害蟲持續繁殖，進一步增加清潔難度。

另外，菸甲蟲（死番虫）也極難處理。菸甲蟲能躲藏於牆壁縫隙，且殺蟲劑效果有限，往往需要撕開壁紙或拆除牆板才能根除。部分案例中，死者生前在廚房或浴室倒下，血液與體液滲入排水管，導致清潔後仍有蒼蠅不斷孵化，甚至需要每天派人巡訪，確認害蟲是否完全消失。

特殊清掃工作不僅考驗耐心，更需具備專業知識與高度警覺，才能避免害蟲危害擴大。清潔人員提醒，孤獨死現場的害蟲問題不可小覷，一旦處理不當，恐將影響整棟建築的衛生環境。這場與害蟲的持久戰，不僅攸關房屋的清潔，更是防止鄰近住戶遭受二次災害的關鍵。

日本 蒼蠅 遺體

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