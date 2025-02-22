快訊

經典賽Live／1局下沙子宸賞對手三上三下 中華0：0南非

「裙子交出來」女學生遭性騷求助師長反被罵哭 事件炎上校方態度急轉彎

在拍電影？南非嫌犯爬法院外牆逃跑 網見畫面驚呼「不可能的任務」

香港01／ 撰文／莊勁菲
南非約翰內斯堡傑普地方法院開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。圖／AI生成
南非約翰內斯堡傑普地方法院開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。圖／AI生成

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate’s Court）周二（2月18日）開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。影片在網上瘋傳，還有網友形容是重演好萊塢男星湯姆·克魯斯（Tom Cruise）主演經典動作片《不可能的任務》（Mission Impossible）。

綜合外媒報導，影片中的主人公是男子Onoshana Thando Sadiki，他被控於一月份在約翰內斯堡克利夫蘭區（Cleveland）犯下入屋盜竊和盜竊罪。嫌犯在法官發言時，突然奪門而出。

有影片拍到他出現在法院大樓外牆上，即使風雨交加、建築表面光滑，嫌犯仍攀爬著橫樑一層樓一層樓地跳下，最後平安落地並向法院外跑去。

影片在社交平台上瘋傳，有網友調侃道：「他真是個入室盜竊的高手。」「你可以看出他已經習慣了這種訓練，他從容地爬下那幅牆的樣子很像湯姆·克魯斯」、「如果有一場犯罪世界盃，南非每次都會奪得金牌」。

然而，Onoshana的自由並未持續太久，他在周三就被再次逮捕。在南非媒體《Newslive SA》發布的影片中，Onoshana講述了他的越獄經歷。

延伸閱讀：

洛杉磯大火｜居民棄車逃離 火海包圍豪宅景象如末日 畫面曝光

英國曼徹斯特警拘捕男子踩頭又踢臉 畫面流出惹眾怒 警員停職

文章授權轉載自《香港01》

南非

相關新聞

在拍電影？南非嫌犯爬法院外牆逃跑 網見畫面驚呼「不可能的任務」

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate’s Court）周二（2月18日）開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，...

生日恐怖意外！她蠟燭點燃氫氣球爆炸 影片曝光「火焰直飆天花板」

越南女子Giang Pham舉行派對慶祝生日，不幸發生蠟燭點燃氫氣球的爆炸意外，一瞬間的火勢直衝天花板，她因而受傷，滿臉貼上紗布。她於2月20日、即事發後6天在社交網站上傳影片，希望提醒大家注意此風險。她談到自己在事後很驚慌，整天都在哭，幸後來醫生指其傷勢會完全痊癒。

「史上最好吃麥當勞」爆紅！日本饕客紛紛朝聖實測：名不虛傳

近來在社群平台X上掀起眾多網友前往朝聖的「史上最好吃」麥當勞，位於日本大阪豐中市庄內東町的庄內店。日本音樂製作人@janesu112早在2022年時，就曾發文推薦「大阪庄內站旁的麥當勞，好吃到讓人想叫主廚出來」。後來這篇文的影響持續發酵，不斷有人親自前往，想檢驗發文內容的真實性。

廚房海綿細菌量竟與糞便相當 專家建議：改用「1物品」更乾淨

「海綿」是廚房最常見的清潔用具，不過，若每天洗完碗筷沒有特別注意清潔，海綿的孔洞中恐怕會殘留不少細菌，這些潛在的致病細菌有機會轉移到盤子、餐具或水槽表面。因此專家建議，可以使用刷子作為替代，不僅更容易乾燥，清潔時也更加輕鬆便利。

靈魂出竅有證據？患者心跳停止 科學家測出大腦持續「爆發活動」

史都華·哈默洛夫(Stuart Hameroff)博士，最近向媒體公開討論了一項研究，他以7名慢性病患者在死亡前的大腦偵測活動顯示，發現每位患者即便在血壓和心跳都降至零後，大腦卻在30秒至90秒內瞬間產生與伽馬同步的高頻「爆發活動」

15歲幫工做1事慘被甘蔗收割機絞碎亡！叔叔被捕揭死者悲慘身世

泰國甘蔗園發生駭人奪命意外。15歲少年替收養他的叔叔工作，在甘蔗園幫忙收割，可是當他在甘蔗田中休息時，駕駛收割機的叔叔疑看不到他，他被吸入機中絞碎喪命。事後叔叔被指危險駕駛，因「過失致死罪」而被捕，更揭開死者悲慘身世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。