在拍電影？南非嫌犯爬法院外牆逃跑 網見畫面驚呼「不可能的任務」

南非約翰內斯堡傑普地方法院（Jeppe Magistrate’s Court）周二（2月18日）開庭審判一名被控入室盜竊等罪名的男子時，嫌犯竟中途逃離法院，還被拍到從三層樓高的地方爬著大樓橫樑成功落地。影片在網上瘋傳，還有網友形容是重演好萊塢男星湯姆·克魯斯（Tom Cruise）主演經典動作片《不可能的任務》（Mission Impossible）。

WATCH | A video footage captured the brazen escape of this housebreaking suspect escaping from Jeppe magistrate's court. Police have confirmed that he escaped on Tuesday afternoon and is still at large.



Video: Supplied pic.twitter.com/RGHh1oODjg — Sowetan LIVE (@SowetanLIVE) 2025年2月19日

綜合外媒報導，影片中的主人公是男子Onoshana Thando Sadiki，他被控於一月份在約翰內斯堡克利夫蘭區（Cleveland）犯下入屋盜竊和盜竊罪。嫌犯在法官發言時，突然奪門而出。

有影片拍到他出現在法院大樓外牆上，即使風雨交加、建築表面光滑，嫌犯仍攀爬著橫樑一層樓一層樓地跳下，最後平安落地並向法院外跑去。

影片在社交平台上瘋傳，有網友調侃道：「他真是個入室盜竊的高手。」「你可以看出他已經習慣了這種訓練，他從容地爬下那幅牆的樣子很像湯姆·克魯斯」、「如果有一場犯罪世界盃，南非每次都會奪得金牌」。

然而，Onoshana的自由並未持續太久，他在周三就被再次逮捕。在南非媒體《Newslive SA》發布的影片中，Onoshana講述了他的越獄經歷。

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文章授權轉載自《香港01》