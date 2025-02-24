「錢要裝袋嗎？」日超商店員貼心服務搶劫強盜 趁隙奪刀壓制獲表揚

日本鹿兒島市的全家超商上之園町店，去年底發生一起持刀搶劫案，24歲的店員松原陸空史憑藉冷靜判斷，先將現金交給歹徒，隨後趁其不備成功壓制，最終順利將人交給警方。

鹿兒島中央警察署為表揚他的英勇行為，特別頒發感謝狀。然而，這場緊張的對峙過程，卻因店員的一句話，增添了戲劇性，引發網友熱議。這起案件發生在2024年12月22日清晨，當時松原獨自值班，一名身穿黑衣、戴帽子與口罩的男子闖入員工休息室，右手拿著一把刀，直接向松原索取現金。

面對這突如其來的狀況，松原反問對方：「你是強盜嗎？」男子竟然回：「對，我是強盜。」松原當時心想「啊！還真的會有強盜呢」，隨即帶著對方到收銀台取出約20萬日圓（約新台幣4.4萬元）並交付。此時，他發現對方手上沒有可以放錢的袋子，於是順口問：「需要袋子嗎？」並將錢裝入塑膠袋後遞給男子，因為松原覺得這樣對方會比較好拿。

就在男子準備轉身離去的瞬間，松原趁其鬆懈迅速奪下對方的刀，並以壓制的姿勢將他牢牢固定在地上長達20分鐘，直到保全公司趕到並通知警方，最終成功逮捕嫌犯。

事後松原受訪時表示：「這樣大家就能安心過新年，讓我感到很光榮。」許多網友對此表示佩服，直呼「這才是真正的冷靜應對！」、「這簡直是人才！」，但也有部分網友認為過於危險，建議遇到類似狀況應優先確保自身安全並立即報警。