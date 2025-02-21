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生日恐怖意外！她蠟燭點燃氫氣球爆炸 影片曝光「火焰直飆天花板」

香港01／ 撰文：成依華
越南女子Giang Pham舉行派對慶祝生日，不幸發生蠟燭點燃氫氣球的爆炸意外，一瞬間的火勢直衝天花板，她因而受傷，滿臉貼上紗布。 圖／擷自影片
越南女子Giang Pham舉行派對慶祝生日，不幸發生蠟燭點燃氫氣球的爆炸意外，一瞬間的火勢直衝天花板，她因而受傷，滿臉貼上紗布。 圖／擷自影片

越南女子Giang Pham舉行派對慶祝生日，不幸發生蠟燭點燃氫氣球的爆炸意外，一瞬間的火勢直衝天花板，她因而受傷，滿臉貼上紗布。她於2月20日、即事發後6天在社交網站上傳影片，希望提醒大家注意此風險。她談到自己在事後很驚慌，整天都在哭，幸後來醫生指其傷勢會完全痊癒。

事發於2月14日，Giang Pham在河內一家餐廳舉辦生日派對，現場佈置很多氣球，她當時一手捧起生日蛋糕，一手拿著氫氣球，準備吹蠟燭，餐廳天花板也有大量氣球。

氣球在現場飄動，在愈來愈靠近蛋糕上的蠟燭時，發生氣球爆炸的場面，現場起火，且火勢在一瞬間衝上天花板，Giang Pham受傷大驚，即時掩臉走開。

Giang Pham在社交網站Facebook發文上傳影片，並附上展示自己傷勢的圖片，希望提醒大眾注意，「今天已經過去6天了，我終於可以平靜下來，上傳這個影片，希望大家可以避免這種情況。」

她於生日派對上使用的氣球內有氫氣，因此易燃，她續稱「氣球內有極壓縮氣體，遇火時會發生非常大聲的爆炸。任何看細節的就知道，火勢飆得很高，已經燒到天花板。」

她談到自己在事後很驚慌，「我整天都在哭，因我不知道燒傷臉部後，我的生活和工作會變成什麼樣子。」

她指「幸好醫生稱我的傷勢會完全痊癒，不會留下疤痕，但我的皮膚要花幾個月的時間才能恢復原本的顏色。」

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文章授權轉載自《香港01》

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