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廚房海綿細菌量竟與糞便相當 專家建議：改用「1物品」更乾淨

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為，刷子相較於海綿，更能有效減少細菌殘留。示意圖／ingimage
專家認為，刷子相較於海綿，更能有效減少細菌殘留。示意圖／ingimage

「海綿」是廚房最常見的清潔用具，不過，若每天洗完碗筷沒有特別注意清潔，海綿的孔洞中恐怕會殘留不少細菌，這些潛在的致病細菌有機會轉移到盤子、餐具或水槽表面。因此專家建議，可以使用刷子作為替代，不僅更容易乾燥，清潔時也更加輕鬆便利。

據BBC報導，2017年德國微生物學家Markus Egert在海綿中發現高達362種微生物，且密度非常大，每平方公分就有540億個，相當於人類糞便樣本中發現的細菌數量，海綿中的每一個孔洞，都替微生物提供了存活的空間。

Egert表示，從他發現的細菌當中，可能對兒童、老年人或是免疫系統較弱的人構成危害，不過對於一個健康的人來說，廚房海綿中的細菌基本上不會對身體造成影響。

對此，美國食品安全教授Jennifer Quinlan和同事們從費城的家庭中收集了100個廚房海綿，發現海綿中只有1至2%含有與人類食物中毒有關的細菌，這項發現也得到2022挪威食品研究所的研究支援，科學家Solveig Langsrud特別比較「清洗海綿和刷子時發現的細菌」，最終，刷子上含有的細菌比海綿少了很多。

「研究人員將沙門氏菌引入廚房海綿時，它們茁壯成長，但當這種細菌新增到刷子上，卻無法存活太久，可能因為刷子通常較能保持乾燥，而海綿的中心卻總是是潮濕的。」

專家建議，將海綿放入洗碗機或微波爐，可以減少細菌負荷，並且比將海綿浸泡在漂白水中更有效果，儘管沸水和消毒劑無法完全消滅細菌，但仍能減少許多潛在病原體。不過Egert認為，最好的方法是選擇用刷子來做清潔，「因刷子含有更少的細菌，非常容易乾燥，清潔起來也更加便利。」

廚房 洗碗

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