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靈魂出竅有證據？患者心跳停止 科學家測出大腦持續「爆發活動」

聯合新聞網／ 綜合報導
科學家發現，人類在瀕死時大腦會持續30秒至1分半的爆發活動，認為可以解釋人類有靈魂及靈魂出竅的瀕死經驗。示意圖／ingimage
科學家發現，人類在瀕死時大腦會持續30秒至1分半的爆發活動，認為可以解釋人類有靈魂及靈魂出竅的瀕死經驗。示意圖／ingimage

英國《每日郵報》近日報導，美國亞利桑那大學（University of Arizona）的麻醉師兼心理學系教授、意識研究中心主任教授史都華·哈默洛夫(Stuart Hameroff)博士，最近向媒體公開討論了一項研究，他從7名慢性病患者在死亡前的大腦偵測活動顯示，發現每位患者即便在血壓和心跳都降至零後，大腦仍在30秒至90秒內瞬間產生與伽馬同步的高頻「爆發活動」，他認為這正可以解釋人類有靈魂，及靈魂出竅的瀕死經驗。

史都華表示，該項研究所用的母體為2名男性及5名女性，共7名慢性病患者，年齡分布在34至74歲不等。研究人員在他們預備要脫離生命支持設備前的幾分鐘內，以一台小型感測器連接他們的大腦，便能測出每位患者在血壓和心跳都降至零後，瞬間的大腦活動。

史都華指出，科學家經由這項測試發現，當身體的一切活動都消失，大腦竟測得了瞬間高頻的「爆發活動」，時間約持續30秒至90秒不等，讓史都華認為：「那可能是瀕死體驗，也可能是靈魂離開身體」。

史都華更解釋，可由此證明人類有靈魂，且足以解釋，為何人類在諸如被麻醉、深度睡眠或瀕死經驗的低能量大腦狀態下仍具有意識，且這種意識是發生在很深層的量子層面。他認為靈魂的活動是來自於腦細胞內的微小結構(微管)的量子過程，而不僅止於神經元之間傳遞的大規模信號。

負責該項研究的科學家表示，偵測到大腦瞬間高頻活動，在大腦缺氧時會釋放出來。史都華更進一步說，人類大腦內的量子信息「不會被破壞，也不能被破壞，它只是在整個宇宙中分布和消散」。若患者甦醒，這些量子信息便可回到微管內，且患者在甦醒後會提到「我有過一次瀕死體驗」；若患者死去，這些量子信息則有可能以靈魂的形式，無限期地存在於體外。

研究團隊對此結果表示，在與重症患者及其家屬緊密的互動過程中，發現告知家屬「患者在死亡時發生某些事情」，能讓家屬得到安慰。

死亡 科學家 靈魂

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