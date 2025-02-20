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15歲幫工做1事慘被甘蔗收割機絞碎亡！叔叔被捕揭死者悲慘身世

香港01／ 撰文／喬納森
15歲少年替收養他的叔叔工作，在甘蔗園幫忙收割，可是當他在甘蔗田中休息時，駕駛收割機的叔叔疑看不到他，他被吸入機中絞碎喪命。圖／ingimage
15歲少年替收養他的叔叔工作，在甘蔗園幫忙收割，可是當他在甘蔗田中休息時，駕駛收割機的叔叔疑看不到他，他被吸入機中絞碎喪命。圖／ingimage

泰國甘蔗園發生駭人奪命意外。15歲少年替收養他的叔叔工作，在甘蔗園幫忙收割，可是當他在甘蔗田中休息時，駕駛收割機的叔叔疑看不到他，他被吸入機中絞碎喪命。事後叔叔被指危險駕駛，因「過失致死罪」而被捕，更揭開死者悲慘身世。

15歲死者被捲入甘蔗收割機中死亡

綜合外媒報導，這宗慘劇發生於今年2月11日，泰國甘烹碧府蘭卡布警察局當日接到有人報案，指有1名15歲男孩被捲入甘蔗收割機中死亡，警方立即到場查看。警方指現場是正在收割的甘蔗田，有台大型紅色甘蔗收割機及白色貨車，用以盛載被切成碎片的甘蔗。

揭死者身世可憐

據死者親友透露，死者在2歲時父母雙亡，現由叔叔收養及照顧，每到甘蔗收割季節，都會到叔叔的甘蔗園幫忙工作，死者今年也跟隨前往。

叔叔疑看不到死者躺甘蔗溝

初步調查顯示，事發前死者正在甘蔗溝裡休息，由於甘蔗十分茂密不易被人看到。當時駕駛甘蔗收割機的正是其26歲叔叔，大家在午休過後繼續工作，但叔叔他發現收割機尾部不斷流出紅色水，初時以為是漏出液壓油，至看到有不明物體從管道射出來，叔叔他下車察看才發現死者已被捲入車內，身體被刀刃劃破絞碎而當場死亡。

警方指控叔叔危險駕駛，並以對他人、財產造成危險，甚至造成他人死亡的「過失致死罪」拘捕叔叔。

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文章授權轉載自《香港01》

死亡 泰國 甘蔗 過失致死

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