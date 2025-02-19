本以為人生開掛！她18歲爽中樂透頭獎 10年後卻陷迷茫「彷彿詛咒纏身」

國外一位女子在18歲時中了樂透，獲得了大筆財富，這原本是許多人夢寐以求的事情，但這筆意外之財卻讓她陷入了迷惘。如今28歲的她在網路上坦承，這筆錢讓她過上無需奮鬥的生活，卻讓她感到極度孤獨，甚至形容這是一場「詛咒」。

外媒《UNILAND》報導，一位28歲的女子在社群平台Reddit上分享，自己在18歲時中了樂透，雖然沒有透露確切的金額，但從原PO描述的語句間可以看出，這筆錢足以讓她豐衣足食好長一陣子。「幸運的是，我沒有愚蠢到把錢揮霍一空」，她挪用部分資金購買一間房子，並沉浸在遊戲、電影裡，甚至與網友建立了一段遠距離戀愛關係，儘管這段關係最終沒有結果。她自認這些年來過著「家裡蹲」的生活，沒有學業、沒有工作，更沒有積極參與社會。

秉持著「反正有這麼多錢，為什麼不順便拿個學位呢？」的想法，原PO選擇進入大學就讀法律系，甚至一度決定攻讀碩士，但在求學過程中，她漸漸對學業失去了興趣，最終選擇輟學，並且花掉了不少積蓄。

距離中獎已過了十年，但大把的鈔票並沒有替她帶來人生的方向，原PO意識到自己即將邁入而立之年，但這輩子卻從未真正工作過，「如今我28歲了，卻缺乏社交生活，沒有任何人生目標、興趣愛好」，雖然目前生活上的開銷都還能負擔，但她也明白，這種狀態無法永遠持續。

「我覺得中了樂透反而是一種詛咒」，她坦言，自己沒有方向、興趣，甚至毫無個性，人生既空洞又毫無意義，「我知道自己很幸運，因為至少還有一點存款，但我真的快要發瘋了」。

除了對未來的迷惘，原PO也表示自己因為過去的經歷，對理財有些卻步：「當年我的中獎新聞曝光後，有很多『投資人』來找我，但我被警告說這些可能是騙局，或者我會把錢輸光，所以最後決定完全不投資。」

「我常常在想，如果沒有這條『捷徑』，我的人生會變成什麼樣子？」原PO感嘆，自己甚至不知道還能從事什麼樣的職業，「在這個時代，我要怎麼拿著一份空白的履歷去應徵工作？光是想到這點就讓我害怕」。

見此，網友紛紛建議原PO，可以嘗試在社區擔任志工、做一些好事，或是購置房產再出租給他人，不過大多數網友皆提到，她可以考慮培養一項愛好，參加課程來學習她想要擁有的技能。