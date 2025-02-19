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不僅毛小孩！野生魚類也會認人 研究發現靠這點辨別不同人類
衛報報導，親近的家庭寵物會認人不是新聞，倒是野生動物是否具備這項能力令人好奇。根據德國麥克斯普朗克動物行為研究院（Max Planck Institute of Animal Behaviour）刊登在《生物學報》（Biology Letters）的研究發現，野生魚類可以根據人類的衣著分辨出兩個不同的人。
研究第一作者托馬薩克（Maëlan Tomasek）及其團隊在地中海開放水域針對黑尾斑鯛（saddled seabream）和黑鯛（black seabream）進行實驗。
在實驗的第一階段，一名訓練員在12天內反覆利用食物引導並獎勵那些跟隨她游泳的鯛魚。
接下來，另一名研究員加入實驗，兩人有時會穿著相同潛水裝備，有時則分別穿不同顏色補丁的裝備或蛙鞋。在這兩種情況下，兩人分別帶食物游向不同方向，只有跟隨訓練員的魚才能獲得獎勵。
研究發現，在30次穿戴不同裝備的測試中，兩種魚都更常跟隨能給予食物獎勵的訓練員，這表明魚類在學習應該跟隨的對象。
然而，當兩人都穿著相同裝備時，黑鯛則無法分辨兩人，黑尾斑鯛則只有在實驗中期才更多選擇訓練員。
托馬薩克說：「整體而言，當我們穿著相同裝備時，沒有證據顯示牠們可以分辨出我們兩人。」
研究團隊表示，由於這些魚類以前沒有與人類接觸過，這很可能說明牠們運用現有的能力，依靠視覺線索去區分不同的兩個人，「這顯示了非常簡單的機制，比如透過圖案或顏色辨別，這些可以被用來區分人類」。
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